صفاقس: دخول معتمديات صفاقس الكبرى في حجر صحي شامل بداية من اليوم الأربعاء وإلى نهاية الأسبوع الجاري

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دخلت معتمديات صفاقس الكبرى (صفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وطينة وساقية الزيت وساقية الداير) في حجر صحي شامل بداية من اليوم الأربعاء وإلى نهاية الأسبوع الجاري وذلك عملا بقرار والي الجهة بتاريخ 15 جويلية الجاري.ويمنع بمقتضى هذا القرار الذي تم اتخاذه بعد تسجيل مؤشرات انتشار واسعة لوباء "كورونا" وبلوغ معدلات إصابة تتراوح بين 400 و1000 إصابة لكل مائة ألف ساكن، التنقل بين المعتمديات المذكورة "باستثناء المعنيين بالتنقل في إطار التزود بالمواد الحيوية والغذائية والطبية والمواطنين عند اقتضاء الضرورة" (قضاء حاجيات حيوية متأكدة).وتغلق أيضا جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والأجهزة والمعدات الطبية وتغلق أيضا كافة الفضاءات الترفيهية والمنتزهات وتمنع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعلق التظاهرات العلمية والرياضية والثقافية وارتياد دور العبادة.وتعلّق بمقتضى الحجر كذلك أنشطة المعارض وقاعات الرياضة الخاصة والعامة وقاعات الأفراح وقاعات المؤتمرات وقاعات الألعابي والحمامات.في المقابل يتم تأمين "استمرارية العمل في الحدود الدنيا" بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية (طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان 2021).ويتواصل في المقابل بالنسبة لباقي معتمديات الولاية (جبنيانة والعامرة والحنشة ومنزل شاكر وعقارب وبئر علي بن خليفة والصخيرة والغريبة وقرقنة) إلى غاية 31 جويلية الجاري العمل بإجراءات الحجر الصحي الموجه.جدير بالذكر أيضا أن والي صفاقس أصدر يوم 18 جويلية الجاري قرارا يقضي بتسخير 13 مصحّة خاصّة في الجهة "لمعاضدة مجهودات وزارة الصحة في إطار التكفل بالمصابين بفيروس كوروانا" وذلك من تاريخ إصدار القرار إلى حين إشعار آخر.وتشير آخر المعطيات الإحصائية الخاصة بانتشار وباء "كورونا" في صفاقس إلى تسجيل 7 وفيات و253 حالة إيجابية جديدة وتكفّل المستشفيات العمومية ب227 مصابا في قسم الأكسيجين و30 مصابا في قسم الإنعاش مع تكفل المصحات الخاصة ب77 مصابا (موزعين بين إنعاش وأكسيجين).