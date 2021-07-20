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وزارة الصحة تعلن عن تواصل الأيام المفتوحة للحملة الوطنية للتلقيح خلال الأيام القادمة

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 15:52 قراءة: 0 د, 50 ث
أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، عن تواصل الأيام المفتوحة للحملة الوطنية للتلقيح، والتي تنطلق يومي عيد الأضحى المبارك، خلال الأيام القادمة لفائدة من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، وذلك حسب جدول زمني سيعلن عنه لاحقا، وفق بلاغ .

وأشار ذات البلاغ، إلى أن الصيدليات الخاصة ستنخرط في الحملة الوطنية للتلقيح خلال الأسبوع القادم لفائدة من تتجاوز أعمارهم الـ40 سنة.
يشار إلى أن وزير الصحة، فوزي المهدي، كان قد أعلن، أمس الإثنين، خلال ندوة صحفية إنعقدت بمقر الوزارة، عن تنظيم أيّام مفتوحة للتلقيح للفئة العمريّة 18 سنة فما فوق بـ29 مركز تلقيح موزّعة على كامل تراب الجمهورية.


وقد فتحت هذه المراكز أبوابها، اليوم الثلاثاء، من الساعة الواحدة بعد الظهر (13.00) إلى غاية الساعة السابعة مساء (19.00)، كما ستفتح غدا الإربعاء من الساعة الثامنة صباحا (08.00) الى حدود الساعة السابعة مساء (19.00) لتطعيم المواطنين بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19".
وسيتم خلال هذه الحملة، تطعيم المواطنين البالغين من العمر 45 سنة فما فوق بلقاح "استرازينيكا"، وتمكين البالغ أعمارهم 18 سنة فما فوق من لقاح "سينوفارم" الصيني.

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