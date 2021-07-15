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دار الكتب الوطنية تتسلم نسخة رقمية ل448 مخطوطا  لعائلات اصيلة جزيرة جربة

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 57 ث
وات - تسلّمت دار الكتب الوطنيّة مؤخرا نسخة رقميّة لمخطوطات تاريخية نادرة تعود إلى مجموعة من العائلات أصيلة مدينة جربة.
وضمت هذه المجموعات التي تعود ملكيتها الى عائلات "الباسي" و"الترك" و"الشاهد" قرابة 448 وثيقة ومخطوطا في مواضيع شتى (لغة، فقه، تفسير، قراءات، حديث، حساب، منطق، طب...).
ومن ابرز عناوين هذه المجموعة، "الموطأ" لمالك بن أنس و "ألفية ابن مالك" و"بغية الطلاب في شرح منية الحساب" لمحمد بن غازي و "شرح الموجز في المنطق" لسيف الدين البغدادي و"مفيد العلوم ومبيد الهموم" و"متن جمع الجوامع" لعبد الوهاب السبكي و" حاشية على تفسير ذي الجلالين" لعمر الجمل و" منهاج العابدين" للغزالي و" الفواكه الجنية على الأجرومية " لعبد الله بن أحمد الفاكهي.
كما ضمت هذه المجموعات " أكمل القصد في شرح تأليف ابن رشد في الفقه" لأحمد بن محمد الحساني و" مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب" لابن هشام الأنصاري و"السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير" لمحمد الشربيني و" إحياء علوم الدين " للغزالي و" سرّ صناعة الإعراب" لعثمان بن جني و" منافع الاغذية ودفع مضارها" لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي

ووضعت إدارة دار الكتب الوطنية هذه المجموعات على ذمّة الباحثين والطلبة في انتظار نشر جرد كامل لها قريبا.

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