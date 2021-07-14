رئيس الحكومة يؤكد ضرورة تسريع إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي مروان العباسي، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، كما تطرقت المحادثة إلى أهمية المصادقة على قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تعرفه بلادنا لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المنجرة عن انتشار وباء كوفيد-19.وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في اعداد قانون المالية التكميلي والذي سيمكن من تعديل التوازنات المالية والاقتصادية بناء على المتغيرات الجديدة بسبب تواصل انتشار وباء كورونا.كما اطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية لازالت تثق في بلادنا وأن الحكومة عازمة على مواصلة نهجها الاصلاحي الذي يوازن بين ضرورة اتخاذ بعض القرارات الموجعة التي يتوجب اتخاذها والمحافظة على البعد الاجتماعي ومصلحة التونسيين في هذه الاصلاحات.