تونس تتسلم 250 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا ومعدات طبية من الجزائر

حلّت، مساء اليوم الثلاثاء بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان محمّلتان بــ250 ألف جرعة من التلاقيح ومعدات طبية متنوّعة، منحتها الجمهورية الجزائرية لتونس لمساعدتها على مجابهة جائحة كوفيد ـ19.وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، فإن "هذه المبادرة النبيلة للجزائر الشقيقة تندرج في إطار تجسيد ما تمّ الاتفاق بشأنه في المحادثة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبوّن،امس الاثنين"، مضيفة أنها "تُترجم مدى متانة وشائج الأخوة وعلاقات التعاون الراسخة بين تونس والجزائر، وتُعزّز أيضا إيمانهما المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتآزر".وأعربت الرئاسة بالمناسبة، عن "جزيل شكرها وبالغ امتنانها للجزائر الشقيقة قيادة وشعبا على هذا الدعم الأخوي النبيل في ظلّ الظرف الوبائي الدقيق الذي تشهده تونس".وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، في مقدّمة وفد بلاده الذي أشرف على تسليم هذه التلاقيح والمعدّات، تأكيدا على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب تونس، وفق المصدر ذاته.