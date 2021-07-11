القائمة النهائية لترتيب المترشحين للحصول على منح جامعية بالخارج تحدد اليا عبر المنظومة المعتمدة ووفقا لمجموع النقاط وليس للمعدل العام

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد بلاغا توضيحيا، ذكرت فيه بان عملية التوجيه الجامعي ترتكز على مجموع النقاط (formule du score) الذي يتم الإعلان عن كيفية احتسابه بصفة مسبقة صلب دليل التوجيه الجامعي المنشور على موقع الخاص بالتوجيه www.orientation.tn.وأفادت وزارة التعليم العالي ان القائمة النهائية لترتيب المترشحين للمنح الجامعية بالخارج ومجموع النقاط تحدد اليا عبر المنظومة المعتمدة ووفقا لقواعد احتساب منشورة بصفة سابقة، مبينة ان منظومة التوجيه الجامعي تمكن كل من ترشح من الاطلاع على رتبته حسب مجموع النقاط وذلك قبل الترشح ويفترض ان يكون الجميع على علم بترتيبه وفقا للمجموع وليس للمعدل العام (حسب ما جاء في ص 22 _25 من دليل التوجيه الجامعي).وأشارت الى ان نشر عدد المنح بالخارج والشعب المعنية اضافة الى مكونات مجموع النقاط الخاص بدورة المتفوقين وكيفية احتسابه، تم قبل الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا.وأضاف البلاغ انه في ما يتعلق بالمنح الخاصة بشعبة الاداب (جامعة السوربون) والتي أثارت جدلا في علاقة بوضعية الطالب صاحب أعلى معدل عام على المستوى الوطني في اختصاص شعبة الاداب، فتتوزع الى منحة واحدة بالنسبة للاجازة في علم الاجتماع، ومنحتين بالنسبة للاجازة في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية.وأوضحت ان هذه المنح هي موضوع اتفاق ممضى منذ سنة 2015 بين وزارة التعليم العالي وجامعة "السوربون" وينص على ان يتم ترشيح ضعف عدد المنح من الطلبة، على ان تقوم جامعة "السوربون" باختيار طالبين للاجازة في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية وطالب للاجازة في علم الاجتماع.وفي اطار النفاذ الى المعلومة فانه بالإمكان الاطلاع على ترتيب ومجموع نقاط المترشحين لهذه المنح، حسب ذات البلاغ.يشار الى ان رفض مطلبي بدر الدين الماجري الأول على المستوى الوطني شعبة الآداب في امتحان البكالوريا بمعدل 16,81 وأمل بن فرج الأولى وطنيّا على شعبة التقنية بمعدل 19,65 للدراسة بالخارج في اطار دورة توجيه المتفوقين التي ترصد منح للدراسة في كبرى الجامعات، أثار جدلا واسعا حيث استغرب رواد صفحات التواصل الاجتماعي حرمان الأوائل وطنيا من حقهم في منح للدراسة بالخارج وطالبوا وزارة التعليم العالي بالكشف عن قائمة الطلبة المقبولين في دورة المتفوقين وعن معدلاتهم في اطار النفاذ الى المعلومة.