الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 11 جويلية

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توزر/كورونا: 552 إصابة في الفترة المتراوحة بين 5 الى 8 جويلية بنسبة إيجابية قدرها 28 بالمائة

صفاقس: رصد 6 وفيات و368 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعدد التلاقيح المنجزة يتخطى عتبة 250 ألف تلقيح

سليانة: تسجيل 8 حالات وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و413 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

الكاف: تسجيل حالة وفاة و 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر في الفترة الممتدة من 5 الى 8 جويلية الجاري 552 إصابة بفيروس كورونا المستجد من جملة 1908 تحاليل بين مخبرية وسريعة أي بنسبة إيجابية قدرها 28 بالمائة وتوزعت الحالات المسجلة الى 149 إصابة يوم 5 جويلية و128 يوم 6 و146 خلال يوم 7 و129 يوم 8 جويلية.وقد أعطت مصالح الإدارة الجهوية للصحة الأولوية للقيام بالتحاليل السريعة من خلال حملات مكثفة وتعزيز الفريق العامل بالمركز الوسيط بتوزر المدينة، وفق ما أكده ل(وات) المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت، الذي أوضح أن الهدف هو سرعة التقصي لحماية محيط وعائلات المصابين وخصوصا من كبار السن.وأشار، في هذا السياق، الى أن عدد الحالات النشيطة الحاملة للفيروس حاليا تقدر ب 662 حالة في حين ناهز مؤشر سرعة انتشار الفيروس على المستوى الجهوي 400 حالة على 100 ألف ساكن إلا أن الوضع ليس بالخطير، وفق توصيفه، بالنظر الى تقلص عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.وقد استقرت عدد الوفايات عند 179 حالة منذ نحو أسبوع بالإضافة الى عدم تسجيل نسبة إشغال مرتفعة في أسرة الإنعاش من خلال إيواء 20 حالة موزعة الى 4 في قسم الإنعاش الطبي، و9 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر، و4 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة و3 في القسم ذاته بالمستشفى المحلي بدقاش.أفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بأن الجهة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وفيات و368 إصابة جديدة بالفيروس "كورونا" من مجموع 1291 تحليلا، فيما أحصت 57 حالة شفاء إضافيّة.وبيّنت في بلاغ أصدرته، اليوم الأحد، عن تطوّر الحالة الوبائيّة في الجهة، أن 193 مصابا بالفيروس يقيمون حاليا بقسم "كوفيد أكسيجين"، و32 مصابا يرقدون في أقسام الإنعاش، كما ارتفع عدد المصابين المقيمين في المصحات الخاصة إلى 48 مصابا.وتشير الإحصائيات، إلى أن العدد الجملي للوفيّات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغ 1265 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة ناهز 42 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض 37 شخصا.أما بالنسبة لتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" في الجهة، فقد تخطت صفاقس حاليا عتبة 250 ألف تلقيح تم إنجازهم في 7 مراكز تلقيح تعدهم الولاية حاليا.سجّلت ولاية سليانة، أمس السبت، 8 حالات وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة، إلى 342 حالة، والإصابات إلى 10749 إصابة مؤكدة، وفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة.وتتوّزع الإصابات الجديدة، إلى 35 إصابة بسليانة المدينة، و11 إصابة ببرقو، و10 إصابات بقعفور، و19 ببوعرادة، و7 بمكثر، و10 بالروحية، و42 بالكريب، و16 إصابة بكسرى.وتبلغ حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، حاليا، 44 حالة، من بينها 7 حالات بالانعاش، إلى جانب 76 حالة بالمستشفيات المحلية.سجلت ولاية مدنين خلال الساعات ال24 الماضية، حالتي وفاة و413 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي وفيات هذا الفيروس بالجهة، إلى 696 وفاة، والعدد الجملي للإصابات، إلى 20246 إصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.ويتواصل انتشار الفيروس بحدة في مدنين الكبرى، بين معتمديتيها الشمالية والجنوبية، بعدد 149 إصابة، في انتظار دخول قرار الحجر الشامل بها منتصف هذه الليلة، والذي ينتظر أن يسهم فرض تطبيقه في الحد من الإصابات وكسر حلقة العدوى بها.كما تواصل معتمدية جرجيس تسجيل عدد إصابات مرتفع، بلغ 75 إصابة، رغم تواصل الحجر الصحي الشامل بها، ليتقرر تمديده لأسبوع آخر، فيما تراجعت الإصابات ببن قردان إلى 45 إصابة، مقابل 145 إصابة أول امس الجمعة. وارتفع عدد الإصابات بمعتمدية سيدي مخلوف بتسجيلها لأول مرة 41 اصابة في فترة تشهد فيها حجرا صحيا شاملا، وبني خداش 31 إصابة، كرقم قياسي تبلغه هذه المعتمدية.وتراجعت إصابات جزيرة جربة بمعتمدياتها الثلاث نسبيا، إلا أن هذا التراجع لا يعتبر مؤشرا كبيرا، وفق الدكتور زيد العنز، الذي أكد أن الوضع يتطلب الحذر والانتباه، إذ سجلت الجزيرة عدد 72 إصابة، 47 منها بحومة السوق.وشملت الإصابات الجديدة التلاميذ بعدد 23 إصابة، إلى جانب 6 إصابات لأطفال دون سن خمس سنوات، ليرتفع عدد الأطفال المصابين في يومين إلى 10 .وللإشارة، فإنه ينطلق بداية من منتصف ليلة اليوم الأحد تطبيق اجراءات جديدة أقرتها أمس السبت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوراث، بين حجر صحي شامل، ومنع عقد القران دون التزام بعدم إقامة حفل، وغيرها من الاجراءات الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا.سجلت، ولاية باجة، امس السبت، 7 وفيات جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، من بيهم 4 حالات بالمستشفي الجهوي لمدينة باجة، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 378 شخصا.وبلغت نسبة اشغال الاسرة من قبل مرضى الكوفيد حتى يوم امس، 129 بالمائة، 140 بالمائة بالمستشفيات المحلية، و127 بالمائة بالمستشفيين الجهويين بمجاز الباب وباجة، حيث يخضع 166 شخصا الإيواء بهذه المستشفيات، من بيهم 102 بالمستشفي الجهوى بباجة.وسجلت الجهة، امس كذلك، 210 اصابات جديدة بالفيروس"كورونا"، توزعت الى 81 بمدينة باجة وضواحيها، و41 اصابة بتستور، و27 إصابة بمجاز الباب، و40 اصابة بنفزة، و8 بتبرسق، 02 بعمدون, و11 اصابة بقبلاط, لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 12772 حالة من جملة 29730 تحليلا تم اجراؤه.وقد واصلت نسبة الشفاء من الفيروس فى الانخفاض لتبلغ 73,77 بالمائة, حيث سجل تعافى 9408 اشخاص من الفيروس، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.الكاف 11 جويلية -وات- سجلت ولاية الكاف، حالة وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الكشف عن نتائج 418 تحليل مخبري لعيّنات رفعت بتاريخ 9 جويلية 2021، وفق أوردته، الاحد، الإدارة الجهوية للصحة .بالجهة في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس كورونا المستجدوأظهرت الاحصائيات الجديدة تواصل ارتفاع عدد الإصابات والوفايات بسبب الانتشار الواسع للجائحة في الجهة حيث ارتفع عدد الأشخاص المصابين بكوفيد - 19، منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 12560 حالة فيما بلغ عدد الوفايات 402 شخصا.وأشار نفس التحيين الى تواصل الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها، بتاريخ اليوم الأحد 104 أشخاص منهم 15 في اقسام الإنعاش والعلاج المكثف فيما يخضع 1497شخصا إلى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال الأيّام العشرة الأخيرة.وتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف كل يوم التحذير من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع امام تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفايات اليومية، مشددة على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في كل جوانبه واحترام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالكاف ومددت فيه إلى غاية 17جويلية بكامل ربوع الولاية.