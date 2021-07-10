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توقيع عقد مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس عبر قرض ياباني بقيمة 800 مليون دينار

Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 08:18 قراءة: 0 د, 38 ث
أمضت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على عقد مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس مع شركة " أوراسكوم كونستركشيون".
ويتم تمويل المشروع بفضل قرض ياباني بقيمة 36،676 مليار يان ياباني أي ما يعادل 800 مليون دينار تونسي.

وسيتم في إطار المشروع، وفق ما نشرته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الجمعة، إلى إحداث محطة تحلية مياه البحر بطاقة معالجة تقدر ب100 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للزيادة في حدود 200 ألف متر مكعب في اليوم.


ويهدف المشروع، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية صفاقس وذلك من خلال تعزيز منظومة التزوّد بالماء بالجهة لمواجهة ارتفاع الطلب خاصة في موسم الذروة.
يشار أن عمليّة التوقيع على عقد المشروع جرت بحضور كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالنيابة وسفير اليابان بتونس والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.





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