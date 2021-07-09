مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية ومشاريع اخري الي اللجان

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أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية، طلبت الحكومة استعجال النظر فيه، إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مع التوصية بالتنسيق والعمل المشترك مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.كما أحال المكتب خلال اجتماعه اليوم الجمعة على لجنة التشريع العام ، مقترح قانون عدد 039/2021 يتعلق بتعديل القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد28 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، مع طلب استعجال النظر، ومقترح قانون عدد 2021/042 يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.وتمت احالة مقترح قانون عدد 2021/044 يتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، على لجنة المالية والتخطيط والتنمية .وقرر المكتب احالة مشروع قانون أساسي عدد 2021/040 يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد ومشروع قانون أساسي عدد 2021/038 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لإتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب الملكية الفكريّة الخاصة بالتجارة ، المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 و مقترح قانون عدد 2021/043 يتعلق بمنع هدر المواد الغذائية على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.وأحال مكتب البرلمان أيضا، مقترح قانون عدد 2021/041 يتعلق بالمصابين بطيف التوحد على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.