تمتين علاقات الصداقة ودعم مجالات التعاون العسكري أبرز محاور لقاء وزير الدفاع بسفير تركيا بتونس

تمحور اللقاء الّذي جمع صباح اليوم بمقرّ الوزارة وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بسفير تركيا بتونس Caglar Fahri CAKIRALP حول تمتين علاقات الصداقة بين البلدين ومزيد دعم مجالات التعاون العسكري.وثمّن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة مستوى التعاون القائم بين البلدين في المجال العسكري معبّرا عن أمله لمزيد تطويره في مجالات التكوين والصّناعات العسكريّة ونقل التكنولوجيا والصحّة العسكريّة واستكشاف مسالك جديدة لهذا التعاون تستجيب لحاجيات المؤسّستين العسكريّتين التونسيّة والتركيّة.ومن جهته أكّد السفير التركي على متانة وعراقة العلاقات التونسيّة التركيّة معبّرا عن استعداد بلاده لمزيد تطوير التعاون القائم بين البلدين بما يدعم القدرات العمليّاتيّة للمؤسّسة العسكريّة التونسيّة ويستجيب لحاجياتها في إطار الثقة المتبادلة.