   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

الداخلية: إطفاء 110 حرائق بمناطق مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 11:11 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - أطفأت وحدات الحماية المدنية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 110 حرائق في مناطق مختلفة من البلاد، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.

وأفاد ذات المصدر، بأن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة قامت، أمس الأربعاء، بــ 464 تدخلا، بينها 110 لإطفاء حرائق و86 للنجدة والإسعاف بالطرقات و257 للإسعاف في غير حوادث المرور وثلاثة في حوادث الشواطئ.

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