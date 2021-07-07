انطلاق استغلال المستشفى الميداني بالمرسى الاثنين المقبل

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فريق أمريكي في تونس نهاية هذا الشهر لتركيز المستشفى الميداني بالمهدية

تونس 7 جوييه (وات)- نفى مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة نوفل السمراني ما تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن " مماطلة" وزارة الصحة في الشروع في استغلال المستشفى الميداني بالمهدية رغم "انتهاء" الجانب الأمريكي من تركيزه، مؤكدا أن الوزارة تنتظر قدوم فريق أمريكي، نهاية الشهر الجاري، لتركيزه.ويرتبط دخول المستشفى الميداني بالمهدية حيز الاستغلال ، بموعد قدوم الخبراء الأمريكيين لتركيز خيامه وتجهيزاته قبل تركيز خزانات الأكسيجين من قبل شركة " إير ليكيد تونس" وتزويده بالكهرباء من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حسب السمراني الذي قدّر الشروع في استغلال هذا المستشفى في شهر أوت المقبل.وبحسب ما أفاد به السمراني، (وات)، فقد اجتمع، يوم الجمعة الماضي، فريق من وزارة الصحة بوفد عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، مشرف على متابعة إنجاز المشاريع بما فيها مشروع تركيز مستشفيين ميدانيين أولهما بمستشفى المنجي سليم بالمرسى بالعاصمة والثاني بولاية المهدية، في إطار هبة أمريكية تسلمتها تونس مطلع أفريل الماضي.وتطرق الطرفان إلى موعد قدوم فريق من الخبراء الأمريكيين لتركيز المستشفى الميداني بالمهدية، وفق السمراني الذي توقع وصولهم إلى تونس الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري. ومن المرتقب أن يجلب الفريق الأمريكي معه وحدتين للإنعاش تضمّ كل منها 5 أسرة إنعاش لتعزيز قدرة هذين المستشفيين، وفق السمراني.وفي المقابل توقع مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة نوفل السمراني الانطلاق في استغلال المستشفى الميداني المنجي سليم بالمرسى، الاثنين المقبل، معلّقا أمله في توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيله في ظل هذا الوضع.وأكد السمراني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه وقع التسريع في الإجراءات الفنية المتعلقة بتركيز المستشفى الميداني المنجي سليم بالمرسى الذي ينتظر دخوله طور الاستغلال، بعض الأعمال الرقابية المتعلقة بالسلامة من الحرائق فضلا عن بعض الإشكاليات المتعلقة بتوفير الموارد البشرية والتي توقع حلها سريعا.وسيوفر هذين المستشفين الميدانيين اللذين يسع كل منهما 30 سريرا، فضاء آمنا للتحليل والعزل والعلاج لمرضى كوفيد وغيره من الأمراض المعدية المنقولة بالهواء باعتبار أنهما يحويان على أنظمة عزل بالضغط السلبي تمكّن من عزل الهواء الملوث لمنع العدوى، فضلا عن مولّدات كهرباء وحمامات، وفق بيان سابق لسفارة أمريكا بتونس.وكان وزير النقل واللوسجتيك معز شقشوق قد أدى يوم السبت 3 جويلية 2021 زيارة عمل إلى ولاية المهدية لمتابعة الوضع الصحي بها، وقد أكد عقب استماعه للمشاكل المطروحة من قبل الإطارات الجهوية على ضرورة التسريع في الإجراءات الفنية لتركيز المستشفى الميداني بولاية المهدية التي تعيش جميع معتمديتاها على وقع الحجر الصحي الموجه من 5 إلى 14 جويلية الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.