الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر من حملة تصيد للحصول على منح وهمية بقيمة 200دينار

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مستعملي الشبكات المعلوماتية وموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" من حملة تصيد "فيشينغ" بصدد الإنتشار تطلب منهم التسجيل للحصول على منح اجتماعية بقيمة 200 دينار.وأوضحت الوكالة ان هذه الصفحات التي اطلقتها مجموعة من قراصنة الاعلامية تطلب من المستخدمين التسجيل و إيهامهم بأنه يمكنهم الحصول على منح اجتماعية بقيمة 200 دينار وذلك من خلال موقع "واب" مزور ويهدف إلى "اختراق" معلومات الدخول الخاصة للضحايا.وأوصت الوكالة بضرورة تثبيت امتدادات "Web Of Trust (WOT)" و "Netcraft" و "adblockplus" في متصفح "الواب" للتحقق من موثوقية مواقع "الواب" التي تمت زيارتها وحظر الإعلانات المشكوك فيها مع التأكد من صحة الصفحة من العلامة المعنية عن طريق فحص "شارة التحقق الزرقاء" بجوار العنوان.كما دعت مستعملي الانترنت الى التحقق من مصدر المعلومات على موقع العلامة التجارية على سبيل المثال.