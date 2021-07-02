   Om Kalthoum - دارت الأيام  

انتشال 8 جثث بسواحل العوابد بصفاقس وإنقاذ 46 شخصا بالعوابد وسواحل المهدية

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 11:53 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي بأنّ وحدات تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس انتشلت خلال يومي 30 جوان و1 جويلية 8 جثث لمجتازين الحدود البحرية بسواحل العوابد كما تمكنت من إنقاذ 13 مجتازا .

وفي عملية انقاذ اخرى تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية أمس الخميس من نجدة و إنقاذ 33 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة بعد أن تعرض مركبهم لعطب و تسرب مياه البحر بداخله إثر تعمدهم اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الايطالية انطلاقا من سواحل سيدي منصور بصفاقس .

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