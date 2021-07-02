   Chadia - رنّة قبقاب  

القيروان : وصول هبة الى مستسفى ابن الجزار بقيمة 1 مليون دينار تبرّع بها طبيب تونسي مقيم في سويسرا

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 09:01 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - وصلت مساء أمس الخميس الى مستشفى ابن الجزار في القيروان هبة تتمثّل في تجهيزات ومعدّات طبّية بقيمة 1 مليون دينار قادمة من سويسرا تبرّعت بها مؤسسة فرح للاعمال الخيرية والانسانية لمؤسّسها الطبيب التونسي الدكتور ناجح فرح المقيم في سويسرا.

وتتضمن الهبة 40 سريرا طبّيا متطوّرا و15 الف كمامة طبّية وكراسي لذوي الاحتياجات الخصوصية ومعدّات إنعاش طبي وآلات لقيس الحرارة والاوكسيجين ومعدّات طبية اخرى لفائدة دار المسنّين في القيروان لدعم جهود الولاية في مجابهة تفشّي وباء كورونا.
وفي تصريح لــ (وات) أكّد الدكتور ناجح فرح وهو اصيل معتمدية المتلوي من ولاية قفصة أنه سيتم خلال الايام القادمة إرسال دفعة أخرى من المعدّات الطبية لفائدة ولاية القيروان وعدد من الولايات الاخرى، موضّحا أن هذه الهبة هي" لمساعدة المؤسسات الاستشفائية على التغلّب على هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس بسبب جائحة كورونا " متوجّها بالتحية الى الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية معتبرا اياهم "الابطال الحقيقيين" الذين يواجهون في الصفوف الامامية هذا الوباء.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228566



En continu

Toutes les news

الجمعة 02 جويلية 2021|21 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:15 12:30 05:04 03:13
31°
 34° % 29 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
34°-2435°-2537°-2635°-2733°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Espagne - Suisse
  20h00: Belgique -Italie
  • Avoirs en devises
    21192,1

  • (1 juill)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,31100 DT        1$ =2,82098 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juill)   180,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة