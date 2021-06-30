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كاس العرب للاواسط - المنتخب التونسي يلاقي اليوم منتخب جزر القمر على الساعة السابعة مساء

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 13:14 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - يتبارى المنتخب التونسي للاواسط اليوم الاربعاء - س19 ( السابعة مساء) بملعب القاهرة مع منتخب جزر القمر في ربع نهائي كاس العرب للاواسط (أقل من 20 سنة ) والتي تقام في مصر من20 جوان الى 07 جويلية القادم.


وأنهى المنتخب التونسي للأواسط مساء امس الثلاثاء تحضيراته لمباراة الدور ربع النهائي. وكانت الحصة التدريبية التي شارك فيها 23 لاعبا فرصة للاطار الفني بقيادة يوسف الزواوي لضبط خياراته الفنية ووضع اللمسات الأخيرة على الرسم التكتيكي المزمع انتهاجه .

ويذكر ان المنتخب التونسي للاواسط سيلاقي نظيره الجزائري في حال ترشحه الى نصف النهائي.


وكان المنتخب التونسي تاهل الى ربع النهائي بعد ان تصدر مجموعته الرابعة في الدور الاول وسجل ثلاثة انتصارات على حساب منتخبات اليمن (2-صفر) واوزباكستان (1 - صفر) والسعودية (2-1)

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