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منوبــــــة: الدولة تسترجع مساحة 42 هك من أراضيها المستولى عليها.

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 15:16 قراءة: 0 د, 33 ث
تواصلا مع النسق الحثيث لحملة الاسترجاع الوطنية لعقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 عقارين دوليين فلاحيين يمسحان 42 هك كائنين بمعتمدية برج العامري من ولاية منوبة.

وقد تمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن السيد والي الجهة بحضور السلط الجهوية والمحلية والأمنية وممثلي الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى.
وقد تعهدت مصالح ديوان الأراضي الدولية (وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى) والادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بالعقارين المسترجعين في انتظار إعادة التوظيف لاحقا بما يخدم المصلحة العامة ويدفع بالعجلة التنموية بالجهة.




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