دورة ويمبلدون - انس جابر الى الدور الثاني

وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور الثاني من دورة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس عقب فوزها اليوم على السويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 60 عالميا 2-0 (6-2 و6-1).
وستلاقي جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الامريكية فينوس ويليامز (111 عالميا) والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160 عالميا).
وستلاقي جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الامريكية فينوس ويليامز (111 عالميا) والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160 عالميا).
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