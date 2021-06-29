دورة ويمبلدون - انس جابر الى الدور الثاني

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تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور الثاني من دورة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس عقب فوزها اليوم على السويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 60 عالميا 2-0 (6-2 و6-1).وستلاقي جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الامريكية فينوس ويليامز (111 عالميا) والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160 عالميا).