دورة ويمبلدون - انس جابر الى الدور الثاني

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 12:20 قراءة: 0 د, 15 ث
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور الثاني من دورة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس عقب فوزها اليوم على السويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 60 عالميا 2-0 (6-2 و6-1).

وستلاقي جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الامريكية فينوس ويليامز (111 عالميا) والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160 عالميا).




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