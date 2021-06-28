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وزارة النقل تعين محمد رجب رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 20:41 قراءة: 0 د, 25 ث
قرّرت وزارة النقل واللوجستيك تعيين، محمد رجب، رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، الإثنين، أن محمد رجب متحصل على شهادة مهندس في الهندسة الصناعية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ( 1992) وعلى شهادة دراسات متخصصة في العمليات المتعلقة بالطيران من المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز( 1993).


ويشغل حاليا، خطة مستشار مختص في سلامة الطيران والملاحة الجوية بالإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات. ويملك محمد رجب خبرة في مجال سلامة الملاحة الجوية والتصرف وتطوير الكفاءات، وفق البلاغ ذاته.

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