وزارة التربية تعبر عن عميق انشغالها لحادثة تحرش في حق قاصرات بمعهد كندار بسوسة وتعهد باتخاذ إجراءات استثنائية

وات -

عبرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن عميق انشغالها لحادثة تعرض فتيات قاصرات بمعهد كندار من، ولاية سوسة الى التحرش، متعهدة بجملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المعهد.وعبّرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، عن تضامنها المطلق مع أسر الفتيات اللائي تم التغرير بهن وانتهاك لكرامتهن مذكّرة أنهابادرت بإيقاف كل من ثبت تورّطه إلى حدّ الساعة عن العمل ليلقى العقاب المناسب عبر المسار القضائي.يشار الى أن المكلف بالاعلام بالوزارة، محمد الحاج طيب ، صرح لـ(وات) في وقت سابق ، أن الوزارة أوقفت مدير معهد كندار والقيمة المتعاقدة بالمعهد وأستاذا بذات المعهد عن العمل بعد اتهامهم بارتكاب التحرش في حق تلميذات بهذه المؤسسة وجاءت قرارات الايقاف عن العمل في حق 3 موظفين بالمعهد الثانوي بكندار من أجل دعم مسار التقاضي.وتعهدت باتخاذ الإجراءات الاستثنائية الفورية لفائدة المعهد على كافة المستويات ووضع برنامج تدخل وعمل شاملين بالاشتراك مع السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني والطرف الاجتماعي بالمنطقة.