   karaouli - طريق السلامة  

وزارة التربية تعبر عن عميق انشغالها لحادثة تحرش في حق قاصرات بمعهد كندار بسوسة وتعهد باتخاذ إجراءات استثنائية

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 13:39 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - عبرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن عميق انشغالها لحادثة تعرض فتيات قاصرات بمعهد كندار من، ولاية سوسة الى التحرش، متعهدة بجملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المعهد.

وعبّرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، عن تضامنها المطلق مع أسر الفتيات اللائي تم التغرير بهن وانتهاك لكرامتهن مذكّرة أنها
بادرت بإيقاف كل من ثبت تورّطه إلى حدّ الساعة عن العمل ليلقى العقاب المناسب عبر المسار القضائي.


يشار الى أن المكلف بالاعلام بالوزارة، محمد الحاج طيب ، صرح لـ(وات) في وقت سابق ، أن الوزارة أوقفت مدير معهد كندار والقيمة المتعاقدة بالمعهد وأستاذا بذات المعهد عن العمل بعد اتهامهم بارتكاب التحرش في حق تلميذات بهذه المؤسسة وجاءت قرارات الايقاف عن العمل في حق 3 موظفين بالمعهد الثانوي بكندار من أجل دعم مسار التقاضي.

وتعهدت باتخاذ الإجراءات الاستثنائية الفورية لفائدة المعهد على كافة المستويات ووضع برنامج تدخل وعمل شاملين بالاشتراك مع السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني والطرف الاجتماعي بالمنطقة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228344



En continu

Toutes les news

الاثنين 28 جوان 2021|17 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:11
33°
 32° % 45 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2541°-2632°-2633°-2435°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Croatie - Espagne
  20h00: France - Suisse
  • Avoirs en devises
    21495,6

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   377,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة