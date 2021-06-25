بنزرت : إقرار الححر الصحّي الموجّه في معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل

وات - أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت خلال اجتماعها الدوري الملتئم عشية اليوم بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر ،الحجر الصحي الموجّه في معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل ، مع اتّخاذ ما يجب من إجراءات مصاحبة تم اقرارها وطنيا ومنها منع الجولان من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا ورفع الكراسي والاستهلاك على عين المكان انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال ومنع الحفلات العامة والخاصة وكل التظاهرات وغلق دور العبادة والعمل بالتناوب الى غاية يوم 11جويلية المقبل، وكذلك مواصلة العمل بقرار الحجر الصحي العام بمعتمدية جومين.



وتمّ أيضا إقرار عدد من الاجراءات العامة التي تخص كافة مناطق الولاية انطلاقا من منتصف ليلة غد السبت وحتى إشعار آخر وهي منع كل الحفلات الخاصة والعامة والتظاهرات الثقافية وغلق قاعات الافراح بكامل الولاية ، تشديد الرقابة على التنقل بين ولاية بنزرت والولايات المجاورة ، تعليق جميع الرحلات الجماعية المنظّمة وغيرها من والى الولاية وأيضا التخيم ، احترام البروتوكولات الصحية عامة وايضا عند مواكب الدفن باحترام إجراء حضور 30 شخصا فقط ، تعليق الاسواق الاسبوعية بكامل الولاية ، تجهيز 103 أسرّة اوكسيجان قبل غرة جويلية القادم ، الانطلاق في تجهيز المركزين الاحتياطيين بفضاء الرمال وشاطئ مامي، فتح مركزين جديدين للتلقيح بكل من معتمدية ماطر ومعتمدية راس الجبل الاسبوع المقبل، تنفيذ حملات تلقيح عن طريق الفرق الطبية المتنقلة بمعتمديتي سجنان وجومين نهاية الاسبوع المقبل، وتنفيذ حملات توعية وتحسيس يومية الى جانب تواصل الامتحانات الجامعية والوطنية بطريقة عادية مع احترام البروتوكولات الصحية .

وكان رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت وصف الوضع الوبائي بالجهة بالخطير جدّا، مؤكّدا خلال الجلسة أهمية المسؤولية الجماعية في الحرب على الجائحة الفيروسية وضرورة تفعيل الرقابة الميدانية والتوقّي وكل الاجراءات الاحتياطية الواجبة .



