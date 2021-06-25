توزر: تدعيم مستشفيات الجهة وبعض الجمعيات بمعدات وتجهيزات طبية متنوعة في إطار مبادرة "جريدية بالخارج"

وات -

تسلّمت إدارة المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفيات المحلية في الجهة، الى جانب جمعية الكرامة لمكافحة السرطان، وجمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر، اليوم الجمعة، دفعة من المعدات والتجهيزات الطبية المتنوعة التي وقع جمعها في إطار مبادرة "جريدية بالخارج" (تحولت مؤخرا الى جمعية ذات صبغة قانونية)، وذلك ضمن المساهمة في تحسين بعض الخدمات المقدمة للمواطن ا سيما في ظلّ انتشار جائحة "كورونا"، وفق منسقة المبادرة نورة بوعقة .وأوضحت بوعقة، في تصريح لـ"وات"أنه تم اقتناء المعدات بعد جمع مبلغ مالي عن طريق التبرعات من أبناء الجهة المقيمين في فرنسا بقيمة 20 ألف دينار، ملاحظة أنه تم التنسيق مع الاتحاد التضامني التونسي الفرنسي لجمع وتخزين المعدات الى حين شحنها نحو تونس.وتتمثل المعدات في 48 سريرا متحركا تعمل بواسطة جهاز تحكم، وآلات كبيرة لنقل المرضى في ظروف صحية، وكراسٍ متحركة، وآلات تساعد على المشي وحشايا طبية، وفق ذات المصدر.وبينت أن قسطا من هذه الهبة خصصت لجمعيتين ستتوليان تقديمها في شكل مساعدات لعائلات تضمّ مريضا في حاجة إلى هذه المعدات، وفق تأكيدها.وأشارت الى أن مبادرة "جريدية بالخارج "،التي انطلقت منذ بداية ظهور جائحة "كورونا"، مكّنت في وقت سابق المستشفى الجهوي بتوزر من 4 أجهزة لتوليد الاوكسيجين وقع تسلمها منذ نحو أسبوعين، وساهمت كذلك في جمع تبرعات أولى بقيمة 30 ألف دينار، وثانية بقيمة 40 ألف دينار، وتم بواسطتها اقتناء وسائل ومعدات طبية متنوعة وقع تسليمها العام الماضي الى المؤسسات الصحية عن طريق الإدارة الجهوية للصحة.يذكر أنه تم تأمين وصول مختلف هذه المعدات بوساطة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نظرا لتمتعه بمجانية نقلها انطلاقا من ميناء مرسيليا بفرنسا في اتجاه ميناء حلق الوادي ومنها الى ولاية توزر.