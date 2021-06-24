المنستير: قبول قائمتين مستقلتين أوّليا للانتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل (منسق الإدارة الفرعية للانتخابات)

وات -

ذكر منسّق الإدارة الفرعية للانتخابات في المنستير بسام حلاوة في تصريح لــ(وات) أنّ الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير أعلمت اليوم القائمتين المستقلتين المترشحتين للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنّه وقع قبولهما أوّليا وتسلم ممثلو القائمتين القرارين.وبيّن حلاوة أنّه وقع قبول "قائمة الوفاق" و"قائمة الشباب الريفي بالهدادرة" بعد انتهاء فترة البت في الترشحات يومي 22 و23 جوان الجاري وتنطلق بداية من الغد آجال الطعون وتتواصل ثلاثة أيام وفي حال لم تسجل طعون سيقع الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا إلى للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل قبل 25 جويلية المقبل.وأفاد منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير أنّه في إطار الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات الجزئية فقد وقع اليوم نشر إعلان لتنظيم مناظرة لانتداب عون دعم لوجستي، وعون مكلّف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملة، وعون قاعة العمليات للعمل خلال فترة شهر و8 أيام وأن آجال تقديم الترشحات تتواصل إلى غاية 30 جوان الجاري.ويكون يوم الاقتراع خلال هذه الانتخابات البلدية الجزئية يوم 15 أوت القادم على مستوى أربعة مراكز اقتراع بها مجموع 8 مكاتب اقتراع في حين يقترع الأمنيون والعسكريون يوم 14 من نفس الشهر على أن يكون التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه الأربعاء 18 أوت والإعلان عن النتائج النهائية وإثر انقضاء آجال الطعون في أجل أقصاه السبت 18 سبتمبر المقبل.ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدائرة البلدية منزل كامل 3600 ناخب وناخبة.، ويتنافس خلال هذه الانتخابات المترشحون على 12 مقعدا بالمجلس البلدي بمنزل كامل.وكان ثمانية من أعضاء المجلس البلدي السابق لبلدية منزل كامل من مجموع 12 عضوا قدموا استقالة جماعية إلى والي المنستير بتاريخ 26 افريل 2021 بسبب تفرّد رئيسة البلدية بالقرار وتردّي الأوضاع ببلدية المكان حسب المستقيلين لينحلّ المجلس رسميا بتاريخ 19 ماي 2021.