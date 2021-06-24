توزر: الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي تزامنا مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة تثير غضب واستياء المواطنين

وات -

أثارت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق ولاية توزر خلال هذا الأسبوع، وخاصة في مدينتي نفطة وتوزر، تزامنا مع تسجيل درجات حرارة قياسية، غضب الأهالي الذين حمّلوا إدارة إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ذلك بسبب عدم جاهزيتها في التعامل مع الظروف الطارئة وتسجيل طفرة في الاستهلاك المنزلي للتيار الكهربائي.وأسفرت هذه الوضعية، خلال الأسبوع الجاري، عن تسجيل عدد من التحركات لمواطنين وممثلين عن نسيج الجمعيات في الجهة وصلت أمس الأربعاء حد اقتحام مقر الإقليم ومطالبة الشركة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت التجهيزات والمعدات سواء المنزلية أو ببعض الوحدات الصناعية الصغيرة.وأرجعت رئيسة إقليم الشركة، منى بن عبد الله، في تصريح لـ"وات"، الانقطاع المتكرّر يومي الثلاثاء والأربعاء الى سقوط عمودين للكهرباء الأول في المتلوي من ولاية قفصة باعتبار ارتباط تزوّد ولاية توزر من الشبكة القادمة من الولاية المجاورة، وعمود ثان في معتمدية حزوة يزوّد معتمدية نفطة، موضحة أنّه تم التدخل لإصلاح العطلين، معربة عن أملها في ألا تسجل الجهة انقطاعات أخرى للتيار الكهربائي.وأضافت أنه تم تسخير فريقين للصيانة يعملان كامل اليوم الأول في توزر والثاني في نفطة مشيرة، بخصوص الاضرار الحاصلة للمواطنين بسبب الانقطاع الفجائي للتيار الكهربائي أن إدارة الشركة ستقوم بجبر هذه الاضرار من خلال الاتصال بهم بعد حصولها على قائمة أولية تم اعدادها من طرف ممثلي المجتمع المدني.وبيّنت بخصوص تدخلات إقليم الشركة لإصلاح الاعطاب وتقوية الشبكة أنها بصدد بناء محطات ومحوّلات في عدة مناطق الى جانب تدخلها للصيانة في حامة الجريد، ودقاش، وتوزر،وأبرززت، في سياق متّصل، أن الاشغال غير المنتهية لتجديد الشبكة في مناطق الظافرية، وفم الخنقة، وسندس من معتمدية تمغزة راجعة الى نقص المعدات وخاصة كوابل كهرباء غير المتوفرة حاليا لدى الشركات المصنعة.