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كاس العرب - منتخب موريتانيا يكمل مجموعة تونس

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 08:43 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - تاهل منتخب موريتانيا لنهائيات كأس العرب "فيفا قطر 2021" التي ستستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل بعد فوزه مساء اليوم في الدوحة في المباراة الفاصلة على منتخب اليمن 2-صفر .
وسجل هدفي موريتانيا كل من دياكيتيه د18 وطنجي د85
وسيشارك منتخب موريتانيا في المرحلة النهائية للبطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من تونس والإمارات وسوريا





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