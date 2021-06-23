كاس العرب - منتخب موريتانيا يكمل مجموعة تونس

وات - تاهل منتخب موريتانيا لنهائيات كأس العرب "فيفا قطر 2021" التي ستستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل بعد فوزه مساء اليوم في الدوحة في المباراة الفاصلة على منتخب اليمن 2-صفر .
وسجل هدفي موريتانيا كل من دياكيتيه د18 وطنجي د85
وسيشارك منتخب موريتانيا في المرحلة النهائية للبطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من تونس والإمارات وسوريا
وسجل هدفي موريتانيا كل من دياكيتيه د18 وطنجي د85
وسيشارك منتخب موريتانيا في المرحلة النهائية للبطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من تونس والإمارات وسوريا
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