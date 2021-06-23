كاس العرب - منتخب موريتانيا يكمل مجموعة تونس

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تاهل منتخب موريتانيا لنهائيات كأس العرب "فيفا قطر 2021" التي ستستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل بعد فوزه مساء اليوم في الدوحة في المباراة الفاصلة على منتخب اليمن 2-صفر .وسجل هدفي موريتانيا كل من دياكيتيه د18 وطنجي د85وسيشارك منتخب موريتانيا في المرحلة النهائية للبطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من تونس والإمارات وسوريا