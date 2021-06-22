تكريم السينما التونسية في الدورة 32 لمهرجان الفيلم العربي بفاميك الفرنسية

ستكون السينما التونسية محل تكريم في الدورة 32 لمهرجان الفيلم العربي بفاميك الفرنسية الذي سيقام من 6الى 17 اكتوبر القادم والذي يقدم افلاما جديدة وثائقية وروائية لمخرجين شبان لاكثر من 110 عملا سينمائيا سيتم عرضها على مدى 10 ايام من كل المغرب والجزائر وتونس ومصر والاردن وسوريا وفلسطين والعراق ولبنان. وسيكون فيلم // بيك نعيش // للمخرج مهدي البرصاوي، الذي سبق له ان تحصل منذ خروجه في 2020،على عدة جوائز في عدة مهرجانات اقليمية ودولية ، ضمن قائمة الافلام الرسمية لمهرجان الفاميك.وفي انتظار الاعلان عن البرنامج الكامل الذي سيتم الكشف عنه يوم 21 سبتمبر القادم، اختار المنظمون 40 فيلما اغلبها من .الانتاجات الجديدة /افلام قصيرة وطويلة ووثائقية// لاجيال مختلفة وهي تبحث في مواضيع متنوعة تجسد واقع السينما في العالم العربيعن السينما التونسية وظهور جيل جديد من السينمائيين الشبان اوردت النشرية الخاصة بالمهرجان ان السينما التونسية عرفت منذ 2011، جيلا.جديدا من السينمائيين الواعدين والذين تميزت افلامهم في اكبر المهرجانات في العالم وتحصلت على جوائز عديدة مشيرة الى ان المهرجان سيوجه انظاره هذا العام الى هذه الاسماء الجديدة التي برزت على الساحة الفنية.. نسخة 2021، ستتنظم كالعادة في شكلها المعهود وسيكون باب الترشح مفتوحا الى غاية 15 جويلية القادم حيث بامكان الراغبين في تقديم اعمالهم السينمائية على منصة المهرجان وذلك على الرابط التالي www.cinemarabe.org/