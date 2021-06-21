الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 21 جوان 2021

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صفاقس-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و90 اصابة جديدة مقابل تعافي 125 شخصا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

القصرين : ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 550 وفاة والإصابات إلى 15 ألفا و302 إصابة والوضع الوبائي حرج جدا

منوبة: حالتا وفاة جديدتين ترفعان مجموع الوفيات إلى 25 وفاة خلال تسعة أيام ومخاوف من تداعيات حالة الاستهتار السائدة

قبلي-كوفيد19: تسجيل 26 إصابة جديدة واستقرار عدد الوفيات في حدود 306 وفيات

جندوبة : الإدارة الجهوي للصحة تتسلّم سيارات إسعاف ومعدات طبية جديدة لدعم اسطولها وتطوير الخدمات الصحية بها

بنزرت: تصنيف 9 معتمديات ذات مؤشر إنذار " مرتفع جدا" في علاقة بانتشار فيروس " كورونا"

منوبة : تسجيل إصابة مترشحين اثنين لامتحان الباكالوريا بفيروس كورونا، والتلاميذ المصابون يواصلون اجتياز الامتحانات بقاعات خاصة بمراكز الامتحان

قبلي-كوفيد19: تسجيل 26 إصابة جديدة واستقرار عدد الوفيات في حدود 306 وفيات

سيدي بوزيد: مصدر صحي مسؤول يؤكد أن الوضع الوبائي بالجهة "حرج" و"دقيق"

المنستير-كوفيد19: تصنيف 12 من مجموع 13 معتمدية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا

زغوان- كوفيد19: تسجيل 5 وفيات و92 إصابة جديدة

توزر-كوفيد19: تسجيل 19 إصابة جديدة والجهة تحتل المركز الأول وطنيا من حيث نسب تلقيح من هم فوق 60 سنة

سجّلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 3 وفيات ناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و90 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 125 شخصا، ليرتفع بموجب ذلك العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1188 حالة، وعدد الاصابات الى 36 ألفا و962 اصابة، من ضمنها 35 ألفا و243 حالة تعاف.وتفيد البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الاثنين، بأنه تم رصد الاصابات الجديدة من ضمن 368 تحليلا مخبريا، اجريت، امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.ويقيم حاليا، وفق البيانات ذاتها، 29 مصابا بالوباء في اقسام العناية المركزة، و180 مصابا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل ايواء 42 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية القصرين منذ بدء موجتة الثانية الى حدود اليوم الإثنين ، الى 550 حالة وفاة منها 69 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الأيم 14 المنقضية فيما بلغت حصيلة الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى غاية اليوم ، 15 ألفا و302 إصابة منها 1288 إصابة رصدت خلال نفس الفترة، وفق ما ذكره اليوم في تصريح لــ(وات) كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة ، منصف المحمدي.ووصف المحمدي الوضع الوبالي الحالي بجهة القصرين بالحرج جدا نظرا لتواصل إرتفاع حالات الإصابة وحالات الوفاة بمختلف معتمديات الولاية بنسب متفاوتة ، مبرزا أنه تم أمس تصنيف معتمدية ماجل بلعباس ذات مستوى اختطار مرتفع جدا بعد أن فاقت فيها نسبة ظهور المرض ال 560 إصابة على كل 100 ألف ساكن مع معتمدية حاسي الفريد التي سجلت 400 إصابة على 100 ألف ساكن مما حتم حسب منشور رئيس الحكومة إعلان الحجر الصحي الشامل بهاتين المعتمديتين من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا " لمدة أربعة أيام إبتداء من اليوم الإثنين إلى غاية الأحد المقبل.وأضاف أن اللجنة قرّرت أيضا إعلان حجر صحي شامل بالقصرين الكبر التي تضم معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية والزهور بعد أن فاقت فيها نسبة ظهور المرض 400 إصابة على 100 ألف ساكن ( 413 إصابة) وذلك إبتداء من يوم الخميس القادم تاريخ إستكمال الإمتحانات الوطنية إلى غاية يوم الأحد 27 جوان 2021 .و ذكر المحمدي بالمناسبة أن نسبة إشغال أسرّة الأكسجين بالمستشفيات المحلية الستة بالجهة والمستشفى الجهوي تتراوح حاليا بين 80 بالمائة و100 بالمائة مقابل بلوغ طاقة إستيعاب أسرة الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين 100 بالمائة ، مؤكدا أن كل المؤشرات تؤكد خطورة الوضع الوبائي وتأزّمه وأن مجابهة هذه الجائحة لا يكمن في مدى الالتزام بالإجراءات المتخذة من طرف اللجان الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بل هو مرتبط أيضا بمدى وعي المواطنين وتحلّيهم بالمسؤولية وبمدى الإلتزامهم بمقتضيات البروتوكول الصحي مع مدى إقبالهم على التلاقيح المضادة للوباء باعتبارها السلاح الوحيد للتوقي من مخاطره .سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاثنين، 68 إصابة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة بالجديدة ووادي الليل، مقابل 45 حالة شفاء، لتبلغ بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة 15 ألفا و529 اصابة، و505 وفيات مقابل 13 ألفا و557 حالة تعاف، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر الميساوي لـ"وات".ويرتفع بموجب الإصابات الجديدة عدد الحالات النشيطة بالجهة إلى 1467 حالة، منها 26 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز "كوفيد" بكل من معهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (434 حالة)، وطبربة (353 حالة)، ثم معتمدية دوار هيشر (310 حالة )، ووادي الليل (130 حالة)، والمرناقية(126حالة)، والجديدة (90 حالة)، وبرج العامري( 16 حالة)، والبطان (10 حالات).هذا وسجلت ولاية منوبة منذ تاريخ 13 جوان الى حدود امس الاحد، اي طيلة 8 أيّام، 23 حالة وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" و591 اصابة جديدة فضلا عن 249 حالة شفاء اضافية.وتصدرت طبربة اعلى نسبة اصابات جديدة خلال اسبوع بـ117 حالة، ثم منوبة بـ92 حالة جديد،ة ثم دوار هيشر بـ67 حالة، وسط استياء كبير من مختلف مكونات المجتمع المدني، من عدم تفعيل القرارات والتراتيب الردعية الكفيلة بكسر حلقة العدوى وتخفيف عدد الاصابات، والتراخي في التعامل مع التجاوزات، وخاصة في المقاهي، وقاعات الافراح، وغيرها من الاماكن التي تشهدت تجمعات كبيرة.كما ابدى الاغلبية مخاوفهم من بلوغ سيناريو ولاية القيروان والولايات المجاورة التي ارتفعت فيها مؤشرات الاصابة والوفيات وباتت الامكانيات الصحية المتوفرة بها عاجزة عن استيعاب حالات الاصابة المتعكرة وتوفير الخدمات الصحية الكفيلة بانقاذها.كشف رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الاثنين، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في موفى الاسبوع المنقضي، ارتفع بموجبها اجمالي عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 8019 حالة منها 7558 حالة تعاف و155 حالة لا تزال مصنفة نشطة.واشار الحداد، في تصريح لـ"وات"، الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس، مما يجعل العدد الجملي للوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا منذ ظهور الوباء الى اليوم في حدود 306 حالات.ويظهر توزيع الحالات التي لا تزال مصنفة نشطة بحسب المعتمديات وجود 30 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، و15 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، الى جانب 12 حالة بمعتمدية دوز الشمالية، و03 حالات بمعتمدية دوز الجنوبية، في حين لا تزال 33 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد، و62 حالة بالفوار فيما تخلو معتمدية رجيم معتوق من الحالات النشطة.تسلّمت الإدارة الجهوية للصحة في جندوبة اليوم الاثنين عددا من سيارات الإسعاف وذلك لدعم اسطولها ودعم قدرات الطواقم الطبية والشبه طبية لتقديم وتقريب خدماتهم خاصة في المناطق التي تتسم بتضاريس وعرة والتي تشمل معظم معتمديات الجهة.ووزعت سيارات الإسعاف المقدمة الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "الصحة عزيزة" الذي تشرف عليه وزارة الصحة بين معتمديات غار الدماء وعين دراهم وفرنانة وبوسالم ومركز الإسعاف الطبي بالشمال الغربي SAMU بمعدّل واحدة لكل منها، وفق ما أكدته وصال الصيفي منسقة برنامج "الصحة عزيزة" اليوم خلال موكب التسليم الذي انتظم بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالجهة.وتسلّم أيضا كل من المستشفيين الجهوي بجندوبة ونظيره بطبرقة سيارتي اسعاف سبق وان تعهّدت بهما وزارة الصحة في وقت سابق في انتظار ان تصل موفى هذا الشهر سبع سيارات إدارية جديدة سبق وان تعهّدت بها أيضا الوزارة .وأضافت منسّقة البرنامج أن المؤسسات الصحية شملتها عدة معدات أخرى متنوعة شرعت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة في تسلمها منذ شهر مارس المنقضي ولازالت متواصلة الى حد اليوم وقد شملت هذه المعدات مخابر التحاليل البيولوجيةومخبر حفظ الصحة بجندوبة وتزويد كافة المؤسسات الصحية بالجهة بالات تصوير بالصدى وكرسي اسنان متنقل خصصت لمختلف المدارس وخاصة منها الكائنة بالمناطق الحدودية ذات التضاريس الصعبة لمعالجة ظاهرة التسوس لدى الأطفال كما تم تزويد المستشفى الجهوي بجندوبة بكرسي اسنان لذوي الاحتياجات الخصوصية ودعم جميع وحدات طب الاسنان بالات تصوير بالأشعة كما تم تزويد الجهة بجهاز سمع خصص لمركز الطب المدرسي والجامعي بالجهة ونحو 33 ثلاجة لحفظ التلاقيح ودعم لمركز طب الاسعاف بالشمال الغربي الكائن مقره بجندوبة بتجهيزات إعلامية وأخرى خاصة بالتكوين كما ستتوصل الجهة بآلات تخطيط متنقلة خاصة بالقلب ومعدات أخرى كثيرا ما كانت محل طلب السلط الجهوية والفاعلين في المجتمع المدني والتي سبق وان تعهدت بها مؤسسات حكومية.من جهته اكد والي الجهة علي المرموري الذي اشرف على عملية التسليم ان المعدات المقدمة جاءت في اطار اقتناءات وزارة الصحة وبرنامج "الصحة عزيزة" وهي مطالب كثيرا ما قدمت لوزارة الصحة والتي تهدف الى تقديم الخدمات الصحية والضرورية واللائقة لمتساكني الجهة وتعزيز اسطول المؤسسات الصحية.أفاد المدير الجهوي للصحة في بنزرت جمال الدين السعيداني ان 9 معتمديات من مجموع 14 معتمدية في ولاية بنزرت باتت مصنّفة ذات مؤشّر إنذار " مرتفع جدا" في علاقة بانتشار فيروس " كورونا " من خلال إحصاء إصابة 157 شخص على 100 الف شخص .وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان بقية المعتمديات تراوحت بين مؤشّر " مرتفع" و" ضعيف" ، مبينا ان الجهة الصحية ببنزرت سجلت نسبة 24 بالمائة من التحاليل الإيجابية في القطاعين العام والخاص ونسبة 37 بالمائة من التحاليل الإيجابية في المخبر المرجعي بمنزل بورقيبة .ولاحظ المدير الجهوي للصحة ببنزرت ان الجهة سجلت خلال الأسبوع رقم 24 المنقضي 23 حالة وفاة أي بمعدّل 3 وفيات كل يوم بينما يومي السبت والأحد الماضيين (19و20 جوان) سجلت الجهة إصابة 88 شخص من مجموع 427 تحليل وحالتي وفاة.كما بلغت نسبة الايواء في اقسام " كوفيد19" المجهزة بالاوكسيجين 36 بالمائة وذلك بعدد 66 سرير مستغل بينما بالنسبة لقسم الإنعاش بمستشفى بنزرت يتم استغلال 6 اسرة من مجموع 11 سرير متوفر وبقيم انعاش مستشفى راس الجبل ياوي حاليا مريضين به من مجموع 4 اسرة متوفّرة .وأشار في ذات السياق المدير الجهوي للصحة ببنزرت إلى أنّه تم خلال الاسابيع الثلاثة لشهر جوان الجاري اجراء 28 تحليل تقطيع جيني كما تمّت برمجة اجراء حملات تقصي مبكر عن الفيروس بكل من معتمديات جومين وسجنان وماطر تباعاأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري وذلك .يذكر ان عدد الإصابات المسجلة بالولاية منذ بداية الجائحة بلغ 11899 إصابة شفي منها 10484 شخصا بينما بلغ عدد الوفيات 590 شخصا ، وبلغ عدد حاملي الفيروس ممّن خضعوا لتحاليل التقصي 828 شخصا ، وفق تأكيد المصدر ذاته.تأكّد اليوم الاثنين ، إصابة اثنين من المترشحين لامتحان الباكالوريا بفيروس كورونا بمعهد حمودة باشا في منوبة ، بعد صدور نتيجتي اختباريهما ايجابيتين ، حيث سيواصلان اجراء الامتحانات بقاعة منعزلة مخصّصة للغرض بمتابعة من اعوان الصحة بالادارة الجهوية للصحة بمنوبة .ويبلغ جملي عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف مترشحي الباكالوريا بالجهة ، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، 0 مصابين منهم مصاب شفي وفضّل اتمام الامتحان بمركز الايواء بالمهدية، واربعة مصابين واصلوا امتحاناتهم بقاعات خاصة داخل مراكز الامتحان بالمعاهد الثانوية ابن عرفة بالجديدة وحمودة باشا بمنوبة والفارابي بالمرناقية.فيما حال وفق النفس المصادر، تعكّر الحالة الصحية لمترشحة من دوار هيشر دون مواصلة الامتحان بعد عودتها من المهدية.كما سجلت الجهة اليوم حالة اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا في مر كز امتحان بوادي وتم اجراء الاختبار الطبي لإثبات إصابة مترشح من عدمها، وذلك في انتظار صدور النتيجة.هذا تواصل مصالح الطب المدرسي والجامعي بالادارة الجهوية للصحة بمنوبة تقصي حالات الاشتباه في مراكز الامتحانات البالغة عددها 16 مركزا بمختلف معتمديات الجهة.يذكر ان ولاية منوبة شهدت ترشح5286 تلميذا وتلميذة منهم 4164 مترشحا من المعاهد العمومية و697 مترشحا من المعاهد الخاصة و425 مترشحا بصفة فردية.كشف رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الاثنين، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في موفى الاسبوع المنقضي، ارتفع بموجبها اجمالي عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 8019 حالة منها 7558 حالة تعاف و155 حالة لا تزال مصنفة نشطة.واشار الحداد، في تصريح لـ"وات"، الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس، مما يجعل العدد الجملي للوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا منذ ظهور الوباء الى اليوم في حدود 306 حالات.ويظهر توزيع الحالات التي لا تزال مصنفة نشطة بحسب المعتمديات وجود 30 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، و15 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، الى جانب 12 حالة بمعتمدية دوز الشمالية، و03 حالات بمعتمدية دوز الجنوبية، في حين لا تزال 33 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد، و62 حالة بالفوار فيما تخلو معتمدية رجيم معتوق من الحالات النشطة.قال كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير السعيدي، اليوم الاثنين، إن "الوضع الوبائي في الجهة "حرج" و"دقيق"، حيث تتراوح نسبة الحالات الايجابية المسجلة في الجهة بين30 و40 بالمائة متجاوزة المعدل الوطني للحالات الايجابية، فضلا عن ارتفاع معدّل الوفيات الى 3 وفيات يوميا خلال الاسبوعين الاخيرين".وبيّن السعيدي، في تصريح لـ"وات"، أن نسبة الايواء بمستشفيات بالجهة تجاوزت الطاقة القصوى للاستيعاب، مشيرا إلى أن ولاية سيدي بوزيد تعاني من اشكال في ايواء المرضى في الولايات المجاورة، وصعوبة في ايجاد أسرة انعاش أو أسرة أكسيجين، وصعوبة في التزود بالاكسيجين، اضافة الى استنزاف الطاقة البشرية والمادية للقطاع الصحي.وذكر أن الجهة ستتدعم خلال أسبوع بدخول قسم "الكوفيد" حيز الاستغلال، مجدّدا دعوته للمواطنين إلى الالتزام باجراءات البروتوكول الصحي، والانخراط في مجهودات مقاومة انتشار الفيروس، والتسجيل في منظومة التلقيح.وأشار المصدر ذاته،في سياق متّصل، إلى أن الجهة سجلت حالتي وفاة و34 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 26 حالة شفاء، ارتفع على إثرها العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة الى 11 ألفا و815 إصابة، من بينها 10 آلاف و852 حالة شفاء، و356 وفاة.بلغ الاختطار الصحي في 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير، خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 19 جوان الجاري، مستوى مرتفعا جدّا، وفق آخر احصائيات محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وسجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير خلال ذات الفترة 191 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وتصدرت معتمدية البقالطة بقية المعتمديات ذات مستوى الاختطار المرتفع جدّا بجملة 292 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها قصيبة المديوني بـ279 إصابة، والساحلين بـ258 إصابة، والوردانين بـ253 إصابة، وزرمدين بـ212 إصابة، وقصر هلال بـ194 إصابة، والمنستير بـ189 إصابة، وجمال بـ188 إصابة، وطبلبة بـ175 إصابة، وبنبلة بـ163 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر بـ143 إصابة، والمكنين 142 إصابة، فيما تصنف بني حسان كمعتمدية ذات مستوى اختطار مرتفع مسجلة 90 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وكشفت نتائج تحاليل مجموع 360 عينة أنّ 28.1 منها في المائة جاءت إيجابية، مع تطور مجموع تحاليل تقصي فيروس "كورونا" المستجد منذ بداية جائحة كورونا إلى 86 ألفا و398 تحليلا.وتطور مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد منذ بداية جائحة "كورونا" المستجد وإلى غاية 19 جوان الجاري إلى 20 ألفا و943 إصابة منها 1507 حالة نشطة، و549 وفاة.وتقيم حاليا 121 حالة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة، منها 33 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي بلغت فيه نسبة اشغال أسرة "كوفيد" 89.2 في المائة، و36 حالة أخرى مقيمة بأقسام أخرى بهذا المستشفى.وتعدّ الجهة الصحية بالمنستير 160 سرير "كوفيد" بلغت النسبة الجهوية لإشغالها 75 فاصل 6 بالمائة، فيما أمكن في المقابل تسجيل جملة 18 ألفا و887 حالة تعافي خلال الفترة مارس 2020-19 جوان 2021.وشهدت الجهة الصحية بالمنستير نسبة تغطية بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد بـ11.36 في المائة والجرعة الثانية بـ4.83 في المائة، وذلك بعد تلقيح مجموع 68 ألفا و344 شخصا من بينهم 29 ألفا و30 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الفترة 13 مارس 2021 -20 جوان الجاري، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وسجلت أمس المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير، وقصر هلال، والمكنين، تلقيح جملة 707 أشخاص بالجرعة الأولى، و1139 شخصا بالجرعة الثانية.سجلت ولاية زغوان أمس الأحد واليوم الاثنين مجموع 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورنا" ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 207 حالات منذ ظهور الوباء.وأفاد كاهية مدير الصحة الأساسية، نبيل الورفلي، في تصريح لـ"وات"، أن المصالح الصحية تلقت أيضا 92 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية وأخرى سريعة، 67 منها تم إجراؤها بالقطاع العمومي و25 تم التبليغ عنها من طرف الهياكل الصحية للقطاع الخاص، والتي بلغ بموجبها إجمالي الإصابات بالجهة 6187 حالة.ودعا الورفلي إلى ضرورة تطبيق إجراءات الحظر الصحي الشامل الذي تم فرضه منذ مساء أمس في كامل مناطق الجهة نتيجة تدهور الوضع الوبائي، وذلك من خلال مراقبة الفضاءات، واتخاذ القرارات المناسبة في الغرض، مع ملاحظة التزام المواطن في أول يوم من الحظر بارتداء الكمامة بنسبة مرضية، مقابل عدم احترامه للتباعد الجسدي في وسائل النقل وبعض البنوك.رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 61 نتيجة تحليل أي بنسبة إيجابية قدرها 31 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"وات".وبين المصدر ذاته أن مجموع الإصابات ارتفع منذ بداية الوباء الى 8266 إصابة من ضمنها 8205 حالات تعاف، فيما يجري حاليا إيواء 10 مصابين في المستشفيات، 2 منهم في قسم الإنعاش الطبي، و6 في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، ومصاب واحد في كل من مستشفى دقاش ومستشفى نفطة.وأشار، من جهة أخرى، إلى أن حملات التلقيح خصّصت في الأيام الثلاثة الماضية للأشخاص المعنيين بالجرعة الثانية حيث تلقى مجموع 8018 شخصا الجرعة الأولى بينهم 2935 حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح دون اعتبار حملات التلقيح الميدانية.وأوضح أن ولاية توزر تحتل المركز الأول وطنيا من حيث نسب تلقيح المسجلين في أوساط الفئة العمرية الممتدة من 60 الى 74 سنة بنسبة تقدر بـ 84,7 بالمائة وهي الأعلى وطنيا، وذلك بفضل حملات التحسيس والتسجيل، وحملات التلقيح المتنقلة التي جابت معتمديات الولاية، حسب تقديره.