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المخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة ومسابقة أفلام المدارس خلال مهرجان كان 2021

كوثر بن هنية
Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 16:30 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - تتولى المخرجة التونسية كوثر بن هنية عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة ومسابقة أفلام المدارس لـ"سيني فونداسيون" خلال الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي التي ستقام من 6 إلى 17 جويلية 2021 .

وتتكون لجنة التحكيم بالتناصف حيث تضم ثلاث نساء وثلاثة رجال دون منح الرئاسة لأي منهم. وتتولى اللجنة منح السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير من بين العشر أفلام التي تم انتقاؤها للمسابقة فضلا عن إسناد ثلاث جوائز تخص "سيني فونداسيون" من مجموع 17 فيلما لطلبة المدارس السينمائية المشاركة.


ويشارك في مسابقة العام الحالي للأفلام القصيرة 10 أشرطة تمثل البرازيل والدانمارك والصين وفرنسا وهونغ كونغ وإيران والبرتغال إلى جانب كوسوفو ومقدونيا اللتين تشاركان للمرة الأولى في المسابقة الرسمية.

أما بالنسبة إلى مسابقة "سيني فونداسيون" في دورتها الرابعة والعشرين، فقد تم اختيار 13 فيلما روائيا و4 أفلام تحريك من بين 1835 شريطا قصيرا من مختلف مدارس السينما المشاركة في المهرجان.

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