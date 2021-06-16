11 تلميذا يجتازون الباكالوريا بمختلف السجون التونسية سوسة

افادت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ان 11 تلميذا من المساجين بمختلف السجون التونسية تقدموا لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة جوان 2021 بعد ان تم توفير مختلف الظروف الملائمة بما فيها الإحاطة النفسية والعائلية .وقد تحولت وزيرة العدل بالنيابة صباح اليوم الاربعاء الى السجن المدني بالمسعدين بولاية سوسة حيث عاينت الظروف التي تجري فيها موقوفة بالسجن الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا شعبة علوم تجريبية متوجهة للمترشحة بعبارات التشجيع ومثنية على مثابرتها وحرصها على اجتياز الامتحان رغم تواجدها في المؤسسة السجنية.وأكدت الوزيرة في تصريح صحفي بالمناسبة حرص وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح على حفظ حق المودعين بالسجون في مواصلة التعليم واجتياز الامتحانات الوطنية مشيرة الى ان القناة التعليمية التي احدثتها وزارة التربية ساعدت التلاميذ المسجونين على مواكبة مختلف البرامج التعليميةمن جهتها اكدت الفتاة الموقوفة بالسجن المدني بالمسعدين في تصريح لوات ان إدارة السجن مكنتها من مختلف الكتب والمراجع وكذلك من الإحاطة النفسية مشيرة الى انها سبق وان شاركت في امتحان الباكالوريا في مناسبتين سابقتين قبل ايقافهامن جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريح لوات ان التلاميذ المسجونين الذين يجتازون هذه السنة امتحان الباكالوريا يتوزعون على 7 سجون وهي سجن المرناقية و مرناق و الكاف و القيروان و المسعدين وسليانة وحربوب .كما قامت وزيرة العدل اثر ذلك بزيارة أجنحة السجن المدني بالمسعدين وتابعت سير عمل ورشات التكوين و التدريب في اختصاصات الخياطة والحلاقة وصناعة الحلويات إلى جانب معاينة فضاء الأم والطفل.