الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 15 جوان 2021

وات -

قبلي-كورونا: ارتفاع نسق الاقبال على المركز الجهوي للتلقيح وتمتع 10 آلاف و865 شخصا بالتطعيم الى حدود يوم أمس

قابس-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة

مدنين-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و68 اصابة محلية جديدة

باجة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و78 اصابة جديدة

توزر-كورونا: تسجيل 32 إصابة جديدة وتغيير مقر مركز التلقيح الجهوي في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة

مدنين-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و68 اصابة محلية جديدة

جندوبة: ارتفاع غير مسبوق في عدد المقيمين بأقسام "كوفيد" بمستشفيات الجهة

كشف المنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، علي الطبال، عن تسجيل تحسّن في نسق اقبال المواطنين على المركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب بقبلي والذي شهد لدى افتتاحه في شهر مارس الماضي تلقيح 368 مواطنا في حين شهدخلال الاسبوعين المنقضيين من شهر جوان الحالي تلقيح حوالي 3 الاف شخص.ودعا الطبال أهالي الجهة الى ضرورة الحرص على التسجيل المسبق في منظومة "ايفاكس" للتمتع بالتلقيح المجاني ضد فيروس "كورونا" الذي يمثّل الى حد الان انجع حلّ للتوقي من العدوى، مبيّنا انه تم الى حدود يوم أمس الاثنين تلقيح 10 آلاف و865 مسجلا في هذه المنظومة او ممن استفادوا من الحملات المتنقلة لبعض القرى بولاية قبلي، من بينهم 4500 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلاقيح.وأشار الى انه تم تغيير توقيت العمل بالمركز الجهوي للتلاقيح وهو المركز الوحيد الموجود حاليا بولاية قبلي وذلك بحكم الظروف المناخية والارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال الايام الاخيرة ليصبح العمل بهذا المركز في حصة واحدة صباحية من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال.ودعا المصدر ذاته المواطنين الى احترام التوقيت المحدّد لهم في الارساليات القصيرة التي تصلهم لاعلامهم بموعد التحوّل الى هذا المركز الذي يراعي في العديد من الحالات الاشخاص الذين يقصدونه من القرى البعيدة على غرار قرى معتمدية رجيم معتوق.وأبرز في ذات السياق انه من المبرمج فتح 3 مراكز محلية للتلقيح بمعتمديات سوق الاحد، والفوار، ودوز قبل موفى الشهر الجاري، مع العمل على تكثيف الحملات المتنقلة التي ستتوجه الى بعض المناطق البعيدة لتلقيح اكبر عدد من متساكنيها سواء منهم المسجلين او غير المسجلين في منظومة "ايفاكس".سجّلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ارتفع بموجبها إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة إلى 457 وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.وبيّن حمدي، في تصريح لـ"وات"، ان نتائج 91 تحليل تقص حول الفيروس أظهرت إصابة 11 شخصا بالوباء يتوزّعون االى 6 بقابس المدينة، و2 بكل من قابس الغربية والمطوية، ومصاب واحد بقابس الجنوبية.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 14 ألفا و41 اصابة من بينها 13 ألفا 807 حالات شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 233 حالة نشيطة من بينها 62 حالة بالحامة و61 حالة بقابس الجنوبيةسجلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و68 اصابة محلية جديدة، ليرتفع بموجب ذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الى 646 وفاة واجمالي الاصابات الى 15 ألفا و875 اصابة منذ ظهور الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.واعتبر المصدر ذاته ان ارتفاع مختلف هذه المؤشرات سواء في الوفيات او في عدد الاصابات بالخصوص، مقارنة بنهاية الاسبوع، يعود الى تراكمات العينات باعتبار ان اغلب المخابر لا تشتغل في نهاية الاسبوع، دون ان ينفي عودة الفيروس الى الانتشار وما يفرضه الوضع الوبائي من حذر وانتباه وضرورة التزام بقواعد الحماية والتوقي، حسب قوله.وعاد فيروس كورونا الى الانتشار بالخصوص بمعتمدية جرجيس بتسجيلها 20 اصابة مع تواصل تسجيل إصابات وباقل حدة بمعتمدية بن قردان بعدد 11 اصابة، وعودته الى معتمدية ميدون بـ9 اصابات، وبقية معتمديات مدنين الكبرى بـ8 إصابات في مدنين الجنوبية، و7 بمدنين الشمالية، و5 بسيدي مخلوف، و4 اصابات بكل من اجيم وحومة السوق، دون ان تسجل معتمدية بني خداش اية اصابة.وسجلت الجهة 40 حالة شفاء توزّعت إلى 9 بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، و6 ببن قردان، و4 بكل من اجيم وحومة السوق و3 بكل من مدنين الجنوبية وميدون، وحالة شفاء واحدة بكل من بني خداش وجرجيس، ليصل اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 14 ألفا و788 حالة شفاء.من جهة أخرى، بلغ عدد الجرعات المقدمة للتلقيح ضد فيروس "كورونا "منذ انطلاق الحملة الى 50 ألفا و647 جرعة بعد تقديم 402 جرعة أمس الاثنين بين المركزين الجهويين للتلقيح بجربة حومة السوق ومدنين.ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة الى 240 وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة (4 إناث تتراوح اعمارهن بين 41 سنة و75 سنة).وأظهرت التحاليل المخبرية لتقصي فيروس "كورونا" المستجد امس الاثنين تسجيل 78 اصابة جديدة منها 43 اصابة بمدينة باجة فيما تتوزع البقية على معتمديات مجاز الباب بـ20 اصابة، وعمدون بـ7 اصابات، وتستور بـ8 اصابات،وباحتساب حصيلة الاصابات الجديدة، يرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 7976 إصابة من جملة 22 ألفا و406 تحاليل تقصوانخفضت نسبة التعافي من الفيروس حتى امس الى 86,62 بالمائة حيث بلغ عدد المتعافين6909 حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.تلقت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر نتائج 123 تحليلا مخبريا لعينات رفعت أيام 11 و12 و13 جوان الجاري، كشفت عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد أي بنسبة إيجابية تعادل 26 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، في تصريح لـ"وات".ولاحظ براني أن نسبة التحاليل الإيجابية تتأرجح من 16 الى ما يفوق 27 بالمائة بما يعني أن الوضع الوبائي غير مستقر وما يزال في حاجة الى أخذ الاحتياطات وخاصة ارتداءالكمامة في جميع الفضاءات.وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع مجموع المصابين منذ ظهور الوباء الى 8192 مصابا تعافى منهم 8122 شخصا، فيما لم تسجل الجهة، في الأيام الأخيرة، وفيات جديدة بسبب الوباء، ليستقر بذلك اجمالي الوفيات في حدود 176 وفاة.وارتفع مقابل ذلك عدد المصابين المقيمين في المستشفيات الى 15 مصابا منهم 2 في قسم الإنعاش الطبي، و5 في كل من قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى المحلي بدقاش، و3 حالات إيواء في قسم "كوفيد" بالمستشفى الجهوي بنفطة.وبخصوص سير حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، بيّن المصدر ذاته، ، أنه تقرر بداية من الأربعاء 16 جوان تغيير مقر مركز التلقيح الجهوي من قاعة الألعاب الفردية الى القاعة متعددة الاختصاصات بالمركب الشبابي بتوزر نظرا للظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحتى يتم توفير ظروف ملائمة للمواطنين.وشار، في هذا السياق إلى أنه تم تطعيم 6983 شخصا عن طريق مركز التلقيح الجهوي و3800 آخرين عن طريق الحملات المتنقلة، فيما تلقى 2916 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.سجلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و68 اصابة محلية جديدة، ليرتفع بموجب ذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الى 646 وفاة واجمالي الاصابات الى 15 ألفا و875 اصابة منذ ظهور الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.واعتبر المصدر ذاته ان ارتفاع مختلف هذه المؤشرات سواء في الوفيات او في عدد الاصابات بالخصوص، مقارنة بنهاية الاسبوع، يعود الى تراكمات العينات باعتبار ان اغلب المخابر لا تشتغل في نهاية الاسبوع، دون ان ينفي عودة الفيروس الى الانتشار وما يفرضه الوضع الوبائي من حذر وانتباه وضرورة التزام بقواعد الحماية والتوقي، حسب قوله.وعاد فيروس كورونا الى الانتشار بالخصوص بمعتمدية جرجيس بتسجيلها 20 اصابة مع تواصل تسجيل إصابات وباقل حدة بمعتمدية بن قردان بعدد 11 اصابة، وعودته الى معتمدية ميدون بـ9 اصابات، وبقية معتمديات مدنين الكبرى بـ8 إصابات في مدنين الجنوبية، و7 بمدنين الشمالية، و5 بسيدي مخلوف، و4 اصابات بكل من اجيم وحومة السوق، دون ان تسجل معتمدية بني خداش اية اصابة.وسجلت الجهة 40 حالة شفاء توزّعت إلى 9 بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، و6 ببن قردان، و4 بكل من اجيم وحومة السوق و3 بكل من مدنين الجنوبية وميدون، وحالة شفاء واحدة بكل من بني خداش وجرجيس، ليصل اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 14 ألفا و788 حالة شفاء.من جهة أخرى، بلغ عدد الجرعات المقدمة للتلقيح ضد فيروس "كورونا "منذ انطلاق الحملة الى 50 ألفا و647 جرعة بعد تقديم 402 جرعة أمس الاثنين بين المركزين الجهويين للتلقيح بجربة حومة السوق ومدنين.سجّل عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة الى غاية يوم الاحد المنقضي ارتفاعا غير مسبوقا، حيث بلغ ولأول مرة منذ بداية الجائحة 92 مصابا وذلك بعد تسجيل 65 إصابة جديدة يومي السبت والأحد، ليصبح اجمالي الإصابات المسجّلة بالجهة منذ بداية الجائحة 5671 إصابة نصفها تقريبا سجل بالدائرة الصحية بجندوبة.كما توفي يوم الاحد المنقضي 5 مصابين بوباء "كورونا"، ليرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في 12 افريل من السنة المنقضية الى 306 مواطنين، 9 منهم توفوا خارج ارض الوطن ونحو 19 اخرين توفوا بمنازلهم، والبقية قضوا داخل مستشفيات الجهة وخارجها.بالمقابل، تعافى الى حدود الاحد المنقضي 4982 مصابا من مجموع 5671 شخصا ثبتت إصابتهم بالوباء، وفاق عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضدّ الوباء 32 الف مسجلا بمنظومة "ايفاكس".ووفق ما أكدته المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، كوثر النهدي، ، اليوم الاثنين، لـ"وات"، فان المعدل اليومي للوفيات بلغ خلال شهر ماي والنصف الأول من شهر جوان الجاري بين 5 و6 وفيات، مشيرة إلى أنه لا تتوفر لدى الإدارة معطيات عن سبب وفاة العديد من المصابين خاصة منهم المتوفين في منازلهم.