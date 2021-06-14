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محمد علي معالج مدربا جديدا لاتحاد تطاوين

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 07:29 قراءة: 0 د, 29 ث
اعلن اتحاد تطاوين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب محمد علي معالج للاشراف على فريق اكابر القدم خلفا لشكري الخطوي.

وكان شكري الخطوي تولى تدريب اتحاد تطاوين في شهر جانفي الفارط ونجح في قيادة الفريق للبقاء في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالحصول على المركز الثامن.


كما ساهم محمد علي معالج خلال الموسم الفارط في ضمان بقاء نجم المتلوي بالرابطة المحترفة الاولى باحراز المركز التاسع. وسبق لمحمد علي معالج ان تولى ايضا تدريب الاولمبي الباجي الذي قاده للصعود الى الرابطة المحترفة الاولى خلال موسم 2019-2020 وامل جربة ونادي المجزل السعودي.

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