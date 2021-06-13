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بطولة افريقيا للسيدات لكرة اليد - المنتخب التونسي المتاهل الى ربع النهائي يحقق فوزه الثالث ويتصدر مجموعته

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 18:33 قراءة: 1 د, 5 ث
وات - حققت فتيات المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم الاحد في ياوندي فوزا عريضا على منتخب سيدات السنغال بنتيجة 30-13 ( الشوط الاول 16-7) في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول (المجموعة الاولى) من البطولة الافريقية لكرة اليد ( سيدات) المقامة في ياوندي بالكامرون. وهو الفوز الثالث على التوالي في الدور الاول.

وتصدر المنتخب الوطني للسيدات مجموعته الاولى برصيد 3 انتصارات بعد ان كان قد ضمن التاهل الى ربع النهائي منذ الجولة الثانية.
وسيتبارى المنتخب التونسي للسيدات متصدر المجموعة الاولى في ربع النهائي يوم الثلاثاء مع احد افضل ثالثين اثنين (2) من المجموعات الثلاث ما يفسح المجال امامه لقطع خطوة جديدة على درب المنافسة على اللقب القاري.

اما منتخب السنغال ثاني المجموعة الاولى فسيتبارى في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الثالثة .

وفي نفس المجموعة الاولى فاز منتخب غينيا اليوم على منتخب مدغشقر بنتيجة 35-16

ويترشح الى ربع النهائي اصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وافضل ثالثين اثنين (2) من المجموعات الثلاث .

ترتيب المجموعة الاولى بعد الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول

المنتخب           ن       ل الفارق

1-تونس             6       3 زائد 48
2-السنغال           4       3 زائد 21
3-غينيا              2   3 زائد 4
4-مدغشقر          صفر   3 ناقص 73

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