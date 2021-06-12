الدنمركي إريكسن يستعيد وعيه في المستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه في مباراة ببطولة أوروبا

سقط لاعب وسط منتخب الدنمرك كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت، واستعاد وعيه لاحقا في المستشفى.وتم إيقاف المباراة في البداية ثم أعلن المسؤولون لاحقا تأجيلها.وسقط إريكسن فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لصالح الدنمرك. وهرع زملاؤه مارتن بريثويت وتوماس ديلاني لمساعدته، وطلب ديلاني من الطاقم الطبي الإسراع بدخول الملعب للمساعدة.وساد الصمت في الملعب الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع، وشكل زملاء إريكسن حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.وكتب الاتحاد الدنمركي لكرة القدم في تغريدة بحسابه على تويتر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "أفاق وهو الآن في مستشفى ريسهوسبيتالت من أجل مزيد من الفحوص".وكانت النتيجة التعادل بدون أهداف عندما سقط إريكسن لاعب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.