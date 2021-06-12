صدور قانون بالرائد الرسمي تتكفل بمقتضاه الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة

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صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.وينص هذا القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.ولاتنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على ان تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة ادارية.ويضبط أمر حكومي، اجراءات تطبيق هذه الأحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.يذكر أنه تم يوم 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية، ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.وخاض مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر حراكا احتجاجيا متسلسلا منذ تاريخ الاعلان عن هذا الاتفاق لرفض اقصاء عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، والذين يقدر عددهم ب 15 ألفا و245 عاملا، وفق تصريح سابق لعضو التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر صبري بن سليمان.