مدينة العلوم بتونس تنظم من 23 إلى 26 جوان 2021 مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي

تنظم مدينة العلوم بتونس من 23 إلى 26 جوان 2021 مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي موجهة أساسا إلى تلاميذ السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي.وأفاد بلاغ لمدينة العلوم بتونس، ان هذه المدرسة الصيفية تنتظم طيلة 4 أيام من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الزوال بفضاء الحياة والانسان وفضاء الاستكشافات بمدينة العلوم بتونس، مضيفا ان معلوم المشاركة يبلغ 60 دينارا.ويهدف هذا النشاط إلى تمكين المشاركين من معرفة المبادئ الأساسية في علم الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات في إطار يجمع بين التعلم والتسلية، ويغطي محاور متنوعة مثل التنفس والمناعة والدورة الدموية والهيكل العظمي والحالات الفيزيائية للمادة والحساب الذهني والكهرباء والمغناطيس والهواء، فضلا عن حضور حصة بالقبة الفلكية.