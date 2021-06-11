مطار تونس قرطاج الدولي يحصل على شهادة الاعتماد الصحية للمطارات

تحصل مطار تونس قرطاج على " شهادة الاعتماد الصحية للمطارات" المسندة من قبل المجلس الدولي للمطارات والتي تثبت حسن تطبيق المعايير الدولية لمجابهة تفشي فيروس كوفيد -19وبين ديوان الطيران المدني والمطارات الذي يشرف على المطارات التونسية في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على فايسبوك ، الجمعة، انه سيعمل على إنجاح هذه التجربة بمطار جربة جرجيس الدولي في أقرب الآجالوتعول الدول على مدى جاهزية المطارات لاستقبال الرحلات الجوية من خلال اعتماد بروتوكولات صحية عند القدوم او المغادرة لتلافي انتشار كوفيد -19وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي، قد عاين يوم 28 افريل الفارط، في زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج الدولي مسلك كوفيد -19 الخاص بالوافدين الى تونس والمداخل الخاصة بالمسافرين .وتفقد ، خلال الزيارة ، جاهزية الإمكانات الموضوعة على الذمة للحدّ من نطاق العدوى كالكاميرا الحرارية والممرّ الخاص بطواقم الطائرات وقاعة الانتظار.ويعد مطار تونس قرطاج الدولي ، من اهم المطارات في تونس ويستقطب زهاء 6ر4 مليون مسافر، في الظروف العادية وفق بيانات لديوان الطيران المدني والمطارات.