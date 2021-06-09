الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 8 جوان 2021

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باجة: تصنيف كل معتمديات الولاية ذات مستوى انذار مرتفع جدا لوباء "كورونا" ونسبة التحاليل الايجابية تقارب ال55 بالمائة

جندوبة: تسجيل 5 وفيات و65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار إجمالي الوفيات في حدود 315 حالة

صنفت الادارة الجهوية للصحة بباجة كل معتمديات ولاية باجة ذات مستوى انذار مرتفع جدا في ما يعلق بوباء "كورونا" وهو ما يعني وجود اكثر من 100 مصاب لكل مائة الف ساكن بباجة الشمالية والجنوبية وتبرسق وتيبار ونفزة وقبلاط وعمدون وتستور ومجاز الباب، حسب تقرير تحصلت عليه "وات".ووصلت نسبة التحاليل الايجابية المتعلقة بتقصي فيروس "كورونا" المستجد امس الثلاثاء بباجة الى 54,73 بالمائة وهي النسبة الارفع المسجلة منذ اشهر بالجهة، حيث تم تسجيل 104 حالات ايجابية من جملة 190 تحليلا تم اجراؤها.كما ارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بباجة الى 229 حالة بعد تسجيل وفاة رجل عمره 88 سنة بالمستشفي الجهوى بباجة، وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس حتى امس الثلاثاء الى 89 بالمائة بتسجيل تعافي 6663 شخصا.وكان المدير الجهوى للصحة بباجة الياس عمار ومدير الصحة الوقائية ناجي العطواني اكدا ل"وات" ان الوضع الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا" اصبح "كارثيا" بالجهة.ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس "كورونا" بولاية جندوبة، منذ بداية ظهور الجائحة في الجهة في أفريل 2020، إلى 291 حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، يوم أمس الاثنين، توزعت إلى حالة وفاة بجندوبة، وحالتين ببوسالم، ومثلهما (02) بعين دراهم.وسجّل عدد الإصابات، خلال ذات الفترة، بدوره ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ 5394 إصابة مؤكدة، بعد رصد 65 إصابة جديدة، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية الصادرة، صباح اليوم الاربعاء، عن الادارة الجهوية للصحة.وسجّلت أقسام "الكوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة، أيضا، تطورا غير مسبوق في عدد المقيمين، الذي بلغ ولأول مرة منذ بداية الجائحة، 83 مصابا، دون احتساب المصابين الذين يتلقون العلاج والمتابعة بمنازلهم او في المصحات الخاصة.ويقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، 3 مصابين، تجاوزت مدة إقامة أحدهم، الـ40 يوما.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، 39 إصابة جديدة وذلك بعد الكشف عن نتائج 123 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 07 جوان الجاري، دون رصد حالات وفاة إضافية.وقد ارتفع بذلك، عدد الاصابات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 9455 حالة مؤكدة، منها 8990 حالة تعافي، اي بنسبة شفاء تناهز 95 بالمائة، مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 315 حالة.وجاء في ذات التحيين، أن عدد المقيمين بالمستشفيات ارتفع اليوم إلى 100 شخص، منهم 15 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، مقابل استقرار عدد الخاضعين للحجر الصحي في حدود 465 شخصا.ووصف رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، هذا الرقم بـ"المفزع"، مشيرا إلى أنه يدل على خطورة الوضع الصحي بالجهة وعلى تواصل انتشار الوباء بصفة واسعة في كامل أنحاء الولاية.ودعا، في هذا الإطار، إلى ضرورة الالتزام بالبروتكول الصحي في مختلف عناصره، وذلك حفاظا على سلامة الجميع، وحرصا على كسر حلقة العدوى بالفيروس في الجهة.