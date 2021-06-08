محمد الطرابلسي: المنصة الالكترونية المعدة لتحديد المنتفعين بالمساعدات المالية لمشروع الحماية الاجتماعية أصبحت جاهزة

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اعتماد تمش جديد في صرف المساعدات لفائدة العائلات المعوزة عن طريق حسابات بريدية اجتماعية

قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، ان المنصة الالكترونية المعدة لتحديد المنتفعين بالمساعدات المالية في اطار القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قد اصبحت جاهزة.وخلال جلسة عامة عقدها بمجلس نواب الشعب للمصادقة على اتفاق يمنح بمقتضاه البنك العالمي تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار لتمويل برنامج الامان الاجتماعي للتصدي لجائحة كورونا، اوضح الطرابلسي، أنه تم اجراء التقاطعات مع مختلف بنوك المعطيات للتثبت من بيانات العائلات المترشحة للانتفاع بهذه المساعدات.كما تقوم الوزارة بصفة دورية ومتواصلة بتحيين قاعدة البيانات لبرنامج الأمان الاجتماعي مركزيا وجهويا والذي صادق عليه البرلمان في شهر جانفي 2019.وأشار الى أن المساعدات التي سيتم صرفها في اطار هذا القرض من البنك الدولي للانشاء والتعمير هي استثنائية ولاتدخل في اطار تطبيق برنامج الأمان الاجتماعي.وجاءت تصريحات الطرابلسي ردا على تدخلات، عدد من نواب الشعب، الذين تساءلوا عن كيفية صرف هذه المساعدات، داعية الى تلافي الاكتظاظ في توزيعها خاصة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا.كما دعوا الى تحديد مآل الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع وغير مدرجين بقاعدة البيانات للوزارة، متسائلين عن إمكانية ادراج أصحاب المقاهي والمطاعم.كما دعا احد النواب الى النأي بملف هذه المساعدات عن التجاذبات السياسية وتحقيق مبدأ الشفافية في صرفها.قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، ان الوزارة شرعت في اعتماد تمش جديد في توزيع المساعدات المالية لفائدة العائلات المعوزة من خلال تنزيلها في حسابات بريدية اجتماعية.وأضاف، الوزير، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، ان التمشي الجديد يرمي الى تلافي الاكتظاظ الكبير الذي تشهده مكاتب البريد عند صرف المساعدات عن طريق الحوالات البريدية مشرا الى انه يهم 263 ألف عائلة معوزة على ان يتم اعتماد الصرف على المحفظة الالكترونية لبقية المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية.وأكد حرص الوزارة على اعتماد الشفافية وتجاوز الأخطاء التي تسربت سابقا في صرف المساعدات ولاسيما خلال سنة 2020 والتي تزامنت مع جائحة كورونا.وقال أن مليون و174 الف تمتعوا بمساعدات خلال سنة 2020 تم تسجيل اخطاء ف مستوى 6 آلاف مساعدة وتم اصلاح 80 او 90 بالمائة معتبرا ان الاخطاء مرتبطة اساسا بقاعدة البيانات التي تحتاج الى تحيين.وعبّر الطرابلسي، في ذات الصدد، عن استعداد الوزارة الى مراقبة عملية صرف هذه المساعدات الاستثنائية من قبل لجنة برلمانية.وتاتي تصريحات الطرابلسي خلال جلسة عامة خصصها مجلس نواب الشعب للمصادقة على اتفاق قرض يمنح بمقتضاه البنك العالمي تونس تمويلات بقيمة 300 مليون دولار سيتم تخصيصها لتمويل برنامج الامان الاجتماعي للتصدي العاجل لجائحة كورونا.