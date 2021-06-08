   Om Kalthoum - دليلي احتار  

القصرين: حجز 2,5 طن من الشعير العلفي المدعم

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 15:12 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع أعوان حرس المرور، مساء أمس الإثنين، من حجز 2,5 طن من مادة الشعير العلفي المدعم كان صاحبها بصدد ترويجها خارج المسالك القانونية، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة .

وبينت ذات المصالح في تصريح ل (وات) أنه تم اعادة ضخ هذه الكمية بالمسالك القانونية، وسيتم تأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة التونسية، مبرزة أن هذه العملية تأتي في إطار إحكام مراقبة مسالك توزيع المواد العلفية المدعمة (الشعير العلفي والسداري).


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