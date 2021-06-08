القصرين: حجز 2,5 طن من الشعير العلفي المدعم

وات - تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع أعوان حرس المرور، مساء أمس الإثنين، من حجز 2,5 طن من مادة الشعير العلفي المدعم كان صاحبها بصدد ترويجها خارج المسالك القانونية، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة .



وبينت ذات المصالح في تصريح ل (وات) أنه تم اعادة ضخ هذه الكمية بالمسالك القانونية، وسيتم تأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة التونسية، مبرزة أن هذه العملية تأتي في إطار إحكام مراقبة مسالك توزيع المواد العلفية المدعمة (الشعير العلفي والسداري).





