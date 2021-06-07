وزير الصحة من القيروان : الترفيع في عدد اسرّة الانعاش واسرّة الاكسجين وتعزيز المرافق الصحية بالجهة وتوفير 18 سيارة اسعاف

تحوّل وزير الصحة فوزي المهدي يوم الاحد 06 جوان 2021 الى ولاية القيروان حيث ترأّس اجتماع خليّة الازمة للوقوف على تطوّرات الوضع الوبائيّ والصحي بالجهة ومدى فاعليّة القرارات الاستثنائيّة المتّخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
واكّد فوزي المهدي خلال هذه الزيارة على ان جهة القيروان لازالت تشهد ارتفاعا في نسق انتشار العدوى، معلنا بالمناسبة على جملة من القرارات التي تمّ اتخاذها للترفيع في قدرة المرافق الصحية بالجهة على مجابهة هذا الانتشار السريع للفيروس.
ويجدر بالذكر ان عدد اسرّة الاكسجين الحالية تقدّر بـ 102 سرير وسيتمّ اضافة 40 سرير اضافيّ في غضون الاسبوع القادم، فيما يقدّر عدد اسرة الانعاش بـ09 اسرّة وسيتمّ تعزيزها بـ 08 اسرّة اضافية.
كما سيتمّ تعزيز مخزون الاكسجين بالجهة وذلك بتعزيز تجهيزات انتاج الاكسجين لتوفير ثلاثة مولدات اكسيجين بطاقة 10 لتر بالاضافة الى توفير 18 سيارة اسعاف ستصل اثنتان منها غدا الى الجهة ستخصص لمرضى الكوفيد.
وشدّد الوزير فوزي المهدي على ضرورة احترام الاجراءات الوقائيّة من الجميع قصد كسر حلقات العدوى، مثنيا بذات المناسبة على مجهودات مهنيّي الصحة وتضحياتهم المتواصلة منذ بداية انتشار الجائحة.
وكانت اللجنة الجهوية الاستثنائية لمجابهة الكوارث بالقيروان المجتمعة مساء، الاحد، بمقر ولاية القيروان اقرت اعلان حجر صحي موجه لمدة اسبوع بداية من اليوم الاثنين ، بولاية القيروان.
يشار إلى أنّ اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة انعقدت مساء، الأحد، في جلسة استثنائية بحضور وزير الصحّة، محمد المهدي، ورئيس لجنة الصحّة بالبرلمان، العياشي الزمال، وعدد من نوّاب الجهة للنظر في قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل نسبة إيجابية في التحاليل تقدّر ب60 بالمائة واضطرار المصالح الصحية ليلة امس الى تحويل 9 مرضى الى الولايات المجاورة بعد بلوغ نسبة الايواء بمستشفيات الجهة نسبة 100 بالمائة.
واكّد فوزي المهدي خلال هذه الزيارة على ان جهة القيروان لازالت تشهد ارتفاعا في نسق انتشار العدوى، معلنا بالمناسبة على جملة من القرارات التي تمّ اتخاذها للترفيع في قدرة المرافق الصحية بالجهة على مجابهة هذا الانتشار السريع للفيروس.
ويجدر بالذكر ان عدد اسرّة الاكسجين الحالية تقدّر بـ 102 سرير وسيتمّ اضافة 40 سرير اضافيّ في غضون الاسبوع القادم، فيما يقدّر عدد اسرة الانعاش بـ09 اسرّة وسيتمّ تعزيزها بـ 08 اسرّة اضافية.
كما سيتمّ تعزيز مخزون الاكسجين بالجهة وذلك بتعزيز تجهيزات انتاج الاكسجين لتوفير ثلاثة مولدات اكسيجين بطاقة 10 لتر بالاضافة الى توفير 18 سيارة اسعاف ستصل اثنتان منها غدا الى الجهة ستخصص لمرضى الكوفيد.
وشدّد الوزير فوزي المهدي على ضرورة احترام الاجراءات الوقائيّة من الجميع قصد كسر حلقات العدوى، مثنيا بذات المناسبة على مجهودات مهنيّي الصحة وتضحياتهم المتواصلة منذ بداية انتشار الجائحة.
وكانت اللجنة الجهوية الاستثنائية لمجابهة الكوارث بالقيروان المجتمعة مساء، الاحد، بمقر ولاية القيروان اقرت اعلان حجر صحي موجه لمدة اسبوع بداية من اليوم الاثنين ، بولاية القيروان.
يشار إلى أنّ اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة انعقدت مساء، الأحد، في جلسة استثنائية بحضور وزير الصحّة، محمد المهدي، ورئيس لجنة الصحّة بالبرلمان، العياشي الزمال، وعدد من نوّاب الجهة للنظر في قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل نسبة إيجابية في التحاليل تقدّر ب60 بالمائة واضطرار المصالح الصحية ليلة امس الى تحويل 9 مرضى الى الولايات المجاورة بعد بلوغ نسبة الايواء بمستشفيات الجهة نسبة 100 بالمائة.
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