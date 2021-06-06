اقرار حجر صحي موجه لمدة اسبوع بداية من يوم الاثنين بولاية القيروان

وات -

اقرت اللجنة الجهوية الاستثنائية لمجابهة الكوارث بالقيروان المجتمعة مساء، الاحد، بمقر ولاية القيروان اعلان حجر صحي موجه لمدة اسبوع بداية من يوم الاثنين، بولاية القيروان.وأفاد والي القيروان، محمد بورقيبة، في تصريح ل(وات) أن الحجر الصحّي الموجّه سيشمل رفع جميع الطاولات والكراسي من جميع المقاهي والمطاعم بالجهة وتعليق الصلوات في كل المساجد وتعليق كل الانشطة الثقافية والرياضية والتجمعات العامّة والخاصّةوأضاف أنّه سيتم تقديم ساعة حظر الجولان، بولاية القيروان، من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الثامنة ليلا ابتداء من الغد، الاثنين، مع غلق الأسواق الأسبوعيّة والحمّامات مع دعوة المنظمات والجمعيات ووسائل الاعلام إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية بالإضافة إلى تنظيم حملة تلقيح موسّعة تشمل كل المعتمديات والأرياف باعتماد فرق متنقلة.وأوضح بورقيبة أنّ الامتحانات ستتم في ظروف عادية مع ضرورة احترام البروتوكول الصحّي بالمؤسسات التربوية خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنّ اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ستبقى في حالة انعقاد دائم.وأوضح أنّه إذا تمّ تسجيل تراجع في المؤشرا ت الوبائية فإنّه سيتم تعليق العمل بهذه القرارات وإذا تطور الوضع الوبائي نحو الاسوأ فإنه سيتم اقرار الحظر الصحي الشامل بالجهة.يشار إلى أنّ اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة انعقدت مساء، الأحد، في جلسة استثنائية بحضور وزير الصحّة، محمد المهدي، ورئيس لجنة الصحّة بالبرلمان، العياشي الزمال، وعدد من نوّاب الجهة للنظر في قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل نسبة إيجابية في التحاليل تقدّر ب60 بالمائة واضطرار المصالح الصحية ليلة امس الى تحويل 9 مرضى الى الولايات المجاورة بعد بلوغ نسبة الايواء بمستشفيات الجهة نسبة 100 بالمائة.