أيام قرطاج الكوريغرافية تكرم الفنانين رجاء بن عمار ونجيب خلف الله في افتتاح دورتها الثالثة

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انطلقت مساء السبت فعاليات الدورة الثالثة لايام قرطاج الكوريغرفية التي تتواصل إلى غاية 12 جوان الجاري تحت شعار "خطوة .. ووين ما إنت نجيك" بعرض "اخر فرصة.. الامل"السهرة الاولى لايام قرطاج الكوريغرافية تاتي تكريما لروح الفنانة الراحلة رجاء بن عمار والكوريغرافي الراحل نجيب خلف الله وهي من إخراج منصف الصايم وكوريغرافيا عماد جمعة وأداء كل من هشام شبلي وهدى الرياحي وملاك زوايدي ومروان الروين ومريم صياح ومحمد ضياء الغربي.في هذا العرض الافتتاحي حاول المخرج المنصف الصايم اقتفاء اثر الراحلين بعد غياب موجع حيث يعود العرض بالزمن إلى الوراء بحثا عن استعادة ذكرى الفنانة رجاء بن عمار والكوريغرافي نجيب خلف الله . وفي لوحة فنية استذكارية، يتحول الصايم إلى ملاكم يصارع حتمية الموت بينما تصير رجاء بن عمار زهرة متجددة لا تذبل ولا تموت.الصايم اراد من خلال هذا العرض تكريم روح رفيقة دربه في الفن والحياة رجاء بن عمار من خلال لغتها وسلاحها ورسالتها التي طالما ناضلت من أجلها: المسرح وكان أسس معها "مسرح فو" وناضل معها من أجل استمرار فضاء "مدار قرطاج" مفتوحا على كل الإبداعات ومشاريع التجديد والتجريب.تتواصل هذه الدورة الرقمية بالكامل والمهداة لروح الفقيدة زينب فرحات غدا مع عرض مدته 40 دقيقة.كما ستشهد الدورة سلسلة من العروض حول «الرقص والمسرح» ويضم عرض «Les raisons d'espérer …plus rien à espérer» لسهام بالخوجة وإنتاج باليه سيبال و«تنفيسة» كوريغرافيا مروان الروين وأداء مريم الصوفي وسينوغرافيا محمد زيدان محرز و«وراء الشمس» لسيرين قنون وأشرف بالحاج مبارك ومن إنتاج مسرح الحمراء الى جانب عرض اخر عنوانه «الرقص في صيغة المؤنث» ويحتوي على عرض «مانيش بيضاء» كوريغرافيا وآداء سيرين الدوس وكذلك «PAS…PAS» كوريغرافيا وإخراج وفاء الثابتي وسينوغرافيا باديس حشاش .«الخطوات الأولى» عرض اخر يمثل الفرصة الأولى لكوريغرافيين شبان في مشروعهم الكوريغرافي الأول فيضم عرض «Fragment» كوريغرافيا واخراج أميمة البحري من إنتاج مجموعة جسروسينوغرافيا عبد الحميد فلفول بالإضافة إلى عرض «دم بارد» كوريغرافيا وحسام الدين عاشوري وسينوغرافيا طارق بوزيد من إنتاج وزارة الشؤون الثقافية«الرقص التونسي خطوة نحو المستقبل» محور اخر ضمن هذه الدورة ويحتوي على عدة عروض كوريغرافية أولها عرض «المجاذيب» كوريغرافيا كريم توايمية وإنتاج الباليه الجديد للرقص التونسي مسرح الأوبرا – تونس و«تبديلة» كوريغرافيا عمر عباس والعرض الأخير سيكون تحت عنوان «زوايا» وهو من كوريغرافيا وأداء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية/ عماد عمارة لمسرح الأوبرا.ويلقي محور «إبداعات المهجر» الضوء على الكوريغرافيين المقيمين بالمهجر فيكون العرض الأول بعنوان «NOVICE NO- VICE» كوريغرافيا وأداء محمد شنيتي ومريم بوعجاجة والعرض الثاني بعنوان «SURVIE» كوريغرافيا وجدي قاقي وإنتاج Col'jam وهو إنتاج مشترك بين المغرب وتونس فيما يضم المحور الاخير بعنوان «بين الهيب هوب والرقص المعاصر» عرض «الشارع يرقص» كوريغرافيا ياسر مادي وإخراج إبراهيم الشيحي وعرض «DEEP» كوريغرافيا حمدي الطرابلسي و«La chute» كوريغرافيا وأداء هشام شبلي .