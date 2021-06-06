المنتدى التونسي الكنغولي الأول حول الرقمنة ينتظم من 5 الى 9 جويلية 2021 بالكنغو

وات -

ينظم مجمع الشركات التونسية في قطاع التكنولوجيا ، "غات اي تي" بالتعاون مع سفارة الجمهوريّة التونسيّة بالكونغو الدّيمقراطيّة، الدورة الأولى للمنتدى التونسي الكونغولي حول الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وذلك من 05 الى 09 جويلية 2021 بالعاصمة الكنغولوية كنشاسا.ويتكوّن مجمع "غات اي تي"، الذي تأسس منذ أكثر من 15 سنة، من 20 شركة تونسية ناشطة ورائدة في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة والخدمات والاستشارات الرّقميّة وفي نشر البرمجيّات وتحديثها. ولها فروع في إفريقيا وأوروبا والشّرق الأوسط، أين نجحت في إنجاز أكثر من 1800 مشروع في 25 بلدا ولديها 2500 خبير تكنولوجي، وفق ما أفادت به "وات" المسؤولة عن التسويق بالمجمع نورشان بوعيسة.وحسب سفير تونس بخمس دول إفريقية، والمقيم في العاصمة الكونغولية كينشاسا (الكونغو الديمقراطية)، عادل بوزكري الرميلي، فان هذا المنتدى الاول من نوعه، يندرج في إطار متابعة النتائج المنبثقة عن الدّورة الثّالثة لــ « المنتدى الاقتصادي التّونسي-الكونغولي » التي انعقدت بكينشاسا من 22 إلى 26 مارس 2021 برئاسة السّيد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج.واضاف بوزكري الرّميلي، ممثل تونس في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "كوميسا" في تصريح ل"وات" ، ان هذا المنتدى سينتظم بكلّ من جمهوريّة الكونغو (برازافيل، يومي 05 و06 جويلية) وجمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة (كينشاسا، من 07 إلى 09 جويلية 2021).وافاد الرّميلي الذي يشغل خطة سفير لتونس بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وأنغولا وإفريقيا الوسطى وزامبيا ، ان تونس التي تعتبر من الدول الرائدة على المستوى الإفريقي في مجال الرّقمنة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، "تتمتع شركاتها بسمعة طيبة لدى بلدان القارة" ملاحظا أن هناك بعض الدول أبدت رغبتها في تمويل مشاريع الرقمنة بجمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة وبتنفيذ من الشركات التونسيّة.وأكد السفير ان السّلطات بكلّ من جمهوريّة الكونغو وجمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة تولي أهميّة بالغة لقطاع الرّقمنة، حيث توجد بالأولى وزارة تعنى بالبريد وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرّقمي، وفي الثانية وزارتين واحدة تعنى بالبريد وتكنولوجيات الاتصال والأخرى تمّ بعثها حديثا وتعنى بالرّقمنة.ومن المتوقع أن تشارك 15 مؤسسة تونسية في أشغال المنتدى بالبلدين ومن الممكن أن يترأس الوفد التونسي عضو من الحكومة. وحول اختيار الكنغو الديمقراطية، قالت نورشان بوعيسة، ان " الكنغو بلد مستهدف وفرصة هامة بالنسبة للشركات التونسية، في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال".