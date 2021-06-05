هيئة الصيادلة تدعو الصيدليات إلى عدم استعمال التحاليل السريعة لتقصي فيروس "كورونا" إلى حين تقديم توضيحات من قبل وزارة الصحة

وات -

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم السبت، الصيدليات إلى عدم استعمال التحاليل السريعة لتقصي فيروس "كورونا" لفائدة المواطنين، إلى حين تقديم توضيحات حول منشور وزارة الصحة الصادر بتاريخ 31 ماي الفارط والذي يسمح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد.وأشار رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة في تصريح لـ"وات" اليوم، أن الصيدليات لم تشرع بعد في استعمال التحاليل السريعة لتقصي فيروس "كورونا" لفائدة المواطنين، مطالبا وزارة الصحة بإصدار توضيحات بشان هذا المنشور، وذلك لضمان حسن التطبيق.وأوضح بصيلة أن التحاليل السريعة لتقصي فيروس "كورونا" موجهة فقط للاستخدام المهني من قبل الاطباء والمختصين في الرعاية الصحية المعتمدين على عين المكان، مؤكدا أنه من غير الممكن بيع هذه التحاليل مباشرة للحريف للاستخدام الفردي.وكان وزير الصحة فوزي مهدي أعلن يوم 31 ماي الفارط عن صدور منشور وزاري يسمح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد مع تحديد سعر أقصى للعموم بقيمة 20 دينارا.ويشار الى أن وزارة اقتنت كميات هامة من التحاليل السريعة وستضع جزء منها على ذمة القطاع الخاص، عبر كامل تراب الجمهورية، وفق ما أكده وزير الصحة في تصريح سابق ل(وات) خلال زيارة أداها يوم الاربعاء 26 ماي الجاري الى ولاية تطاوين.