مرحلة التتويج: النادي الافريقي يحسم كلاسيكو كرة اليد ويرتقي الى المركز الثاني

وات - حسم النادي الافريقي قمة لقاءات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد، اثر فوزه على ضيفه النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 34 - 30، ليقفز بذلك الى المركز الثاني مناصفة مع جمعية الحمامات برصيد 12 نقطة، فيما تجمّد رصيد النجم عند النقطة العاشرة في المركز الرابع.
وفيما يلي نتائج الجولة، التي حافظ فيها الترجي الرياضي التونسي على الصدارة اثر فوزه على مضيفه جمعية الحمامات بنتيجة 24 - 22.
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - الترجي الرياضي التونسي 22 - 24
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - النجم الساحلي 34 - 30
في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - مكارم المهدية 30 - 27
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار- نادي ساقية الزيت 26 - 29
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الفريق النقاط لعب
1- الترجي الرياضي التونسي 16 8
2 - النادي الافريقي 12 8
-الجمعية الرياضية بالحمامات 12 8
4 النجم الساحلي 10 8
-النادي الرياضي بساقية الزيت 10 8
6 مكارم المهدية 7 8
-نادي كرة اليد بقصور الساف 7 8
8-البعث الرياضي ببني خيار 2 8
وفيما يلي نتائج الجولة، التي حافظ فيها الترجي الرياضي التونسي على الصدارة اثر فوزه على مضيفه جمعية الحمامات بنتيجة 24 - 22.
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - الترجي الرياضي التونسي 22 - 24
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - النجم الساحلي 34 - 30
في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - مكارم المهدية 30 - 27
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار- نادي ساقية الزيت 26 - 29
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الفريق النقاط لعب
1- الترجي الرياضي التونسي 16 8
2 - النادي الافريقي 12 8
-الجمعية الرياضية بالحمامات 12 8
4 النجم الساحلي 10 8
-النادي الرياضي بساقية الزيت 10 8
6 مكارم المهدية 7 8
-نادي كرة اليد بقصور الساف 7 8
8-البعث الرياضي ببني خيار 2 8
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