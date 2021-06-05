مرحلة التتويج: النادي الافريقي يحسم كلاسيكو كرة اليد ويرتقي الى المركز الثاني

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حسم النادي الافريقي قمة لقاءات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد، اثر فوزه على ضيفه النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 34 - 30، ليقفز بذلك الى المركز الثاني مناصفة مع جمعية الحمامات برصيد 12 نقطة، فيما تجمّد رصيد النجم عند النقطة العاشرة في المركز الرابع.في قاعة الحماماتجمعية الحمامات - الترجي الرياضي التونسي 22 - 24في قاعة القرجانيالنادي الافريقي - النجم الساحلي 34 - 30في قاعة قصور السافنادي كرة اليد بقصور الساف - مكارم المهدية 30 - 27في قاعة بني خيارالبعث الرياضي ببني خيار- نادي ساقية الزيت 26 - 29وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:1- الترجي الرياضي التونسي 16 82 - النادي الافريقي 12 8-الجمعية الرياضية بالحمامات 12 84 النجم الساحلي 10 8-النادي الرياضي بساقية الزيت 10 86 مكارم المهدية 7 8-نادي كرة اليد بقصور الساف 7 88-البعث الرياضي ببني خيار 2 8