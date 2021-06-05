وزارة الصحة: نسبة 18,7 بالمائة فقط من المعنيين بالتلقيح قاموا بالتسجيل في منظومة ايفاكس

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لم تتجاوز نسبة المسجّلين في منظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد كورونا 18,7 بالمائة من مجموع التونسيين المعنيين بالتلقيح، الى حدود يوم 3 جوان حسب ما اكدته وزارة الصحة في بلاغ لها.وأكدت الوزارة أن نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين منذ انطلاق الحملة إلى غاية 3 جوان الجاري، بلغ 33,1 بالمائة وبلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في الفئة العمرية 75 سنة فما فوق 75,5 بالمائة.وسجلت وزارة الصحة في نفس الفترة، 72,8 بالمائة نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-74 سنة، فيما بلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 50-60 سنة 17,2 بالمائة.وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح تتوزع في يومها الـ 83 على 71 مركز للتلقيح ضدّ فيروس كورونا في مختلف جهات الجمهوريّة، بعد أن كان عدد المراكز في أوّل أيام الحملة 25 مركزا.وذكرت بالشروع في تطعيم كل من قطاع التربية والتعليم وقطاع السياحة باعتبارهما مشمولين بالاولوية الثالثة والتي تتضمّن القطاعات الاساسية، وفقا لمنشور رئاسة الحكومة الذي يضبط قائمة هذه القطاعات، مشيرة إلى الانطلاق في دعوة المواطنات والمواطنين المنتمين للفئة العمريّة 50-60 للتلقيح.