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كاس تونس - نصف النهائي - الافريقي مع اتحاد المنستير والاولمبي للنقل يستضيف النادي الصفاقسي

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 22:06 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - اسفرت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس ( نسخة صالح بن يوسف) التي جرت مساء اليوم خلال برنامج "الاربعاء الرياضي" بمؤسسة التلفزة التونسية عن النتائج التالية

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
النادي الاولمبي للنقل - النادي الصفاقسي


وتجري مقابلتا الدور نصف النهائي يومي 19 و 20 جوان الجاري

ويذكر ان الدور النهائي للكاس سيجري يوم الاحد 27 جوان الجاري بملعب جربة ميدون



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