كاس تونس - نصف النهائي - الافريقي مع اتحاد المنستير والاولمبي للنقل يستضيف النادي الصفاقسي

وات - اسفرت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس ( نسخة صالح بن يوسف) التي جرت مساء اليوم خلال برنامج "الاربعاء الرياضي" بمؤسسة التلفزة التونسية عن النتائج التالية
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
النادي الاولمبي للنقل - النادي الصفاقسي
وتجري مقابلتا الدور نصف النهائي يومي 19 و 20 جوان الجاري
ويذكر ان الدور النهائي للكاس سيجري يوم الاحد 27 جوان الجاري بملعب جربة ميدون
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
النادي الاولمبي للنقل - النادي الصفاقسي
وتجري مقابلتا الدور نصف النهائي يومي 19 و 20 جوان الجاري
ويذكر ان الدور النهائي للكاس سيجري يوم الاحد 27 جوان الجاري بملعب جربة ميدون
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 226837