كاس تونس - نصف النهائي - الافريقي مع اتحاد المنستير والاولمبي للنقل يستضيف النادي الصفاقسي

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اسفرت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس ( نسخة صالح بن يوسف) التي جرت مساء اليوم خلال برنامج "الاربعاء الرياضي" بمؤسسة التلفزة التونسية عن النتائج التاليةالنادي الافريقي - الاتحاد المنستيريالنادي الاولمبي للنقل - النادي الصفاقسيوتجري مقابلتا الدور نصف النهائي يومي 19 و 20 جوان الجاريويذكر ان الدور النهائي للكاس سيجري يوم الاحد 27 جوان الجاري بملعب جربة ميدون