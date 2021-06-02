20 لاعبا في اليوم الثاني من تربص المنتخب التونسي

يتواصل التربص المفتوح، الذي يجريه المنتخب الوطني للأكابر منذ بداية الأسبوع، وكان الموعد يوم أمس الثلاثاء مع حصة تدريبية ثانية، احتضنها الملعب الفرعي برادس.ووفق بلاغ للجامعة عرف برنامج الحصة ، ارتفاع نسبيا في نسق العمل، فقد اختار المدرب منذر الكبير في بداية التمارين الاهتمام بالجانب البدني، من خلال مجموعة من التمارين بهدف مساعدة اللاعبين على استعادة نسق التدرب العادي بعد الراحة التي تمتع به عدد منهم في الأيام الماضية إثر نهاية مختلف البطولات.أمّا المرحلة الثانية من التمارين، فعرفت اهتماما بالجوانب التكتيكية، إذ كان التركيز على مجموعات من التطبيقات المختلفة من أجل التعود على طريقة اللعب التي ينوي المنتخب الوطني اعتمادها خلال المباريات المقبلة.واستغل المدرب منذر الكبير هذه التمارين، من أجل شرح أسلوب لعب المنتخب للعناصر الجديدة، ومساعدة هذه المجموعة على الانسجام مع أسلوب العمل بشكل يضمن الاستفادة من قدراتهم.و اكتفى الثنائي سيف الدين الجزيري و علي يوسف بإجراء تمارين لإزالة الإرهاق تحت إشراف المعد البدني.و شارك في هذه الحصة الثانية 18 لاعبا دون اعتبار المذكورين أعلاه وهم:معز بن شريفية، فاروق بن مصطفى، معز حسن، محمد علي بن رمضان ، يوسف المساكني، منتصر الطالبي، ياسين مرياح ، عمر الرقيق، حنبعل المجبري، حمزة رفيع، بلال عيسى العيدوني، عصام الجبالي، فرجاني ساسي، اسامة الحدادي ، علي العابدي، وهبي الخزري ، انيس بن سليمان ووجدي كشريدة.