نشوب حريق في 3 مراكب ترفيهية ومركبي صيد بميناء كاب زبيب دون أضرار بشرية

وات -

تعهّدت مصالح الحرس البحري بمنطقة كاب زبيب من معتمدية راس الجبل بولاية بنزرت، اليوم الاثنين، بالبحث في أسباب نشوب حريق في 3 مراكب ترفيهية ومركبَيْ صيد كانت راسية بالميناء.وقد أدى الحريق، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول من الحرس البحري لـ(وات)، الى غرق مركبين ترفيهيين، وتسجيل أضرار متفاوتة ببقية المراكب، دون أن يسفر الحريق عن أية أضرار بشرية.وأوضح المصدر ذاته، ان الأبحاث الأولية أكدت نشروب حريق هائل لم تُعرف أسبابه، بأحد المراكب الترفيهية الراسية بالميناء، قبل ان تمتد ألسنة اللّهب إلى مركب ترفيهي مجاور له، فتم التدخل على الفور من قبل مصالح الحرس البحري بكاب زبيب، الذين قاموا بفكّ المركبين اللذين احترقا بالكامل وغرقا في قعر الميناء .وأضاف، أنه ورغم سرعة تدخل مصالح الحرس البحري، الى جانب مصالح الحماية المدنية ببنزرت، الا ان النيران طالت مركب ترفيهي ثالث ومركبَيْ صيد، مخلفة أضرارا نسبية بهم، الى جانب احتراق بعض الشّباك ومعدات الصيد على الرصيف.وقد مكنت سرعة التدخل، من إنقاذ بقية المراكب الترفيهية ومراكب الصيد الراسية بالميناء، ولاسيما منها المزودة بقوارير الغاز، الى جانب تأمين الميناء ككل من خطر الاحتراق، وفق تأكيد المصدر الامني المسؤول من الحرس البحري التابع للمنطقة البحرية ببنزرت.