منوبة: النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية خيرية وابنها وشخص انتحل صفة والي منوبة للتحيل على رجل اعمال

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء الجمعة المنقضي بالاحتفاظ بثلاثة اشخاص من أجل التحيل وانتحال صفة والي منوبة، وفق ما افاد به مصدر امني (وات).وأوضح المصدر ذاته ان المحتفظ بهم هم رئيسة جمعية خيرية وابنها وطرف ثالث في رصيده 16 منشور تفتيش، مشيرا الى احالة طرفين اخرين في حالة تقديم منهما ابنة رئيسة الجمعية الخيرية.وباشرت القضية، الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية وذلك بعد تقديم المتضرر وهو رجل اعمال بجهة منوبة، شكاية مفادها تعرضه لعملية تحيل واكتشافه بعد لقاء مع والي منوبة محمد شيخ روحه، ان شخصا انتحل صفة هذا الاخير، وطلب منه مساعدة احدى الجمعيات الخيرية ومقرها العاصمة بمبلغ مالي قدره 5 الاف دينار.كما اكد المتضرر في شكايته انه كان قد تلقّى اتصالا هاتفيا من قبل رئيسة الجمعية الخيرية، التي تبين انها حاصلة على التأشيرة القانونية وهي دون مقر، وطلبت منه تمكينها من مساعدات مالية لصالح الجمعية لكنه رفض، ليتلقّى لاحقا مكالمة هاتفية من شخص إدّعى أنه والي منوبة، وأبدى عندها موافقته على ذلك وتولّى تمكين شخص إدّعى أنه تابع للجمعية من صك بنكي مسحوب على حساب الشركة، تم ايداعه بالحساب الجاري للجمعية ثم سحب رصيده لاحقا بعد اكتشاف امر التحيل، وفق نفس المصدر.وبين نفس المصدر انه بعد الاستماع للمتضرر وتقديمه المؤيدات، تم التعرف في ظرف وجيز على جميع الاطراف وهم رئيسة الجمعية ومنتحل صفة الوالي (من ذوي السوابق العدلية في مجال التحيل) وشخص ثالث تمثلت مهمته في الاتصال بالمتضرر بمقر شركته وتسلّم الصك وهو محل 16 منشور تفتيش.ومن المنتظر احالة المجموعة على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بداية الاسبوع، ومواصلة الابحاث حول المتهمين ومدى تورطهم في قضايا مماثلة وايقاعهم بضحايا اخرين.